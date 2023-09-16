В этот день вспоминают благочестивую Софию и ее троих дочерей, пострадавших за христианскую веру.

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Этот праздник имеет особый символизм для христиан, ведь означает не только готовность к самопожертвованию, но и выдержку духа и сильную веру в собственные убеждения.

История праздника Веры, Надежды, Любви и их матери Софии

Во II веке нашей эры в Риме жила вдова София, у которой было три дочери: 12-летняя Вера, 10-летняя Надежда и 9-летняя Любовь. В то время большинство римлян были язычниками, но София была верной христианкой и так воспитывала своих детей.

Когда в 137 году началось жестокое преследование христиан, мать с дочками бросили за решетку и отправили на суд к императору Адриану. Он захотел лично увидеть троих сестер и их мать. Сначала император потребовал, чтобы христианская семья отреклась от веры. Но никому не удалось поколебать христианские убеждения Веры, Надежды, Любви и их матери Софии.

Тогда разъяренный Адриан приказал истязать детей: троих девочек на глазах друг у друга и их матери жестоко замучили до смерти. Софию не подвергали пыткам. Женщина похоронила детей и два дня не отходила от их могилы. На третий день она скончалась. Церковь причислила сестер и их мать к лику святых. Мощи мучениц от 777 года хранятся в Эльзасе, в церкви Эшо.



17 сентября отмечают праздник Веры, Надежды, Любви и их матери Софии.

Несмотря на страшную историю, праздник Веры, Надежды, Любви и Софии всегда воспринимали радостно. Ведь девушки и их мать показали, что для людей, укрепленных благодатью Святого Духа, недостатки телесных сил не препятствуют проявлению силы духа и мужества.

Несмотря на трагическую историю праздника, этот день считается радостным. По старинке в День памяти Веры, Надежды, Любви и матери их Софии запрещено делать помолвку или устраивать свадьбу. А девушек, которые родились в этот праздник, принято называть такими именами: София, Любовь, вера или Надежда.

Важно в первую очередь посетить богослужение и прийти к Богу с молитвой. Также женщинам можно в праздник не работать. Когда-то молодые девушки в этот день устраивали посиделки, а на праздничный стол подавали вкусный каравай, который ели руками.