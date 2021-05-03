Вірять, що вода у Поливаний понеділок набуває чарівних здатностей – вона може оздоровити й продовжувати життя. Тож, давньою традицією у цей день є обливання. Колись наші предки удосвіта вставали і йшли обливати своїх близьких та родичів, аби вони були здоровими й щасливими.

Також читайте Вихідні у травні 2021 року: скільки днів українці відпочиватимуть на Пасху й травневі свята

Картинки-привітання з Поливаним понеділком 2021

Поливаний понеділок 2021 картинки привітання
Поливаний понеділок 2021: картинки-привітання

Привітання з Поливаним понеділком у картинках
Привітання з Поливаним понеділком-2021 у картинках

З Поливаним понеділком 2021
Поливаний понеділок у 2021 році святкують 3 травня

Поливаний понеділок 2021 листівки зі святом
Поливаний понеділок 2021: листівки зі святом

Поливаний понеділок привітання
Поливаний понеділок: привітання зі святом

Поливаний понеділок приколи картинки привітання
Поливаний понеділок 2021: прикольні картинки-привітання

Поливаний понеділок картинки зі святом
Вітаю з Поливаним понеділком 2021