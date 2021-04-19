Травень сильно тішить теплом і передчуттям, що скоро настане літо. Також, цей місяць завжди багатий на вихідні дні. Цьогоріч, у третьому місяці весни налічують 3 свята, для яких встановлені офіційні вихідні.

На радощі українцям, травень розпочнеться низкою вихідних. Згідно з календарем, у травні 2021 року буде 13 офіційних вихідних (включаючи свята) та 18 робочих днів. Якщо свято припадає на суботу чи неділю, то вихідний день переноситиметься на понеділок.

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У третьому місяці весни відбудуться три свята, до яких прикріплені державні вихідні – це День праці, Пасха Господня та День Перемоги.

Офіційні вихідні дні у квітні 2021



Вихідні у травні 2021 / Інфографіка 24 каналу

Отже, 1 травня українці святкуватимуть День праці й згідно до постанови Кабінету міністрів України, цей день вважається офіційним вихідним. У 2021 році День праці випадає на суботу, тож вихідний переноситься на найближчий робочий день – на понеділок. Це означає, що 3 травня ми працювати не будемо.

Одразу після Дня праці, 2 травня християни в Україні відзначатимуть Великдень. Пасху традиційно святкують у неділю, тому вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого, тобто на 4 травня.

День Перемоги, який вшановують 9 травня, цьогоріч випав на неділю, і знову ж таки вихідний буде перенесеним на 10 травня. Тобто, працівники України будуть відпочивати три дні підряд з 8 по 10 травня включно.

Календар святкових днів у травні 2021

1 травня – День праці, День Львова

2 травня – Пасха Господня

3 травня – Вcесвітній день свободи друку (преси), День кондитера

4 травня – Міжнародний день пожежників, Всесвітній день щедрості

5 травня – Всесвітній день акушерки, Всесвітній день гігієни рук, День Луки

7 травня – День радіо, День міста Івано-Франківська

6 травня – День святого Георгія Побідоносця

8 – 9 травня – Дні пам'ятi жертв Другої Світової війни

8 травня – Міжнародний день Червоного Хреста

9 травня – День Перемоги, День матері, День Європи

12 травня – Всесвітній день медичних сестер

15 травня – Міжнародний день сімей, День науки

16 травня – День пам'ятi жертв політичних репресій, День молодіжних тa дитячих громадських організацій, Всеукраїнський день працівників культури



Календар святкових днів у травні 2021 року