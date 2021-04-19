Май сильно радует теплом и предвкушением, что скоро наступит лето. Также, этот месяц всегда богат на выходные дни. В этом году, в третьем месяце весны насчитывают 3 праздника, для которых установлены официальные выходные.

На радость украинцам, май начнется чередой выходных. Согласно календарю, в мае 2021 года будет 13 официальных выходных (включая праздники) и 18 рабочих дней. Если праздник приходится на субботу или воскресенье, то выходной день будет переноситься на понедельник.

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В третьем месяце весны состоятся три праздника, к которым прикреплены государственные выходные – это День труда, Пасха Господня и День Победы.

Официальные выходные дни в апреле 2021



Выходные в мае 2021 / инфографика 24 канала

Итак, 1 мая украинцы будут праздновать День труда и согласно постановлению Кабинета министров Украины, этот день считается официальным выходным. В 2021 году День труда выпадает на субботу, поэтому выходной переносится на ближайший рабочий день – на понедельник. Это значит, что 3 мая мы работать не будем.

Сразу после Дня Труда, 2 мая христиане в Украине будут отмечать Пасху. Пасху традиционно празднуют в воскресенье, поэтому выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего, то есть на 4 мая.

День Победы, который отмечают 9 мая, в этом году выпал на воскресенье, и опять же выходной будет перенесенным на 10 мая. То есть работники будут отдыхать три дня подряд с 8 по 10 мая включительно.

Календарь праздничных дней в мае 2021

1 мая – День Труда, День Львова

2 мая – Пасха Господня

3 мая – Всемирный день свободы печати (прессы), День кондитера

4 мая – Международный день пожарных, Всемирный день щедрости

5 мая – Всемирный день акушерки, Всемирный день гигиены рук, День Луки

7 мая – День радио, День города Ивано-Франковска

6 мая – День святого Георгия Победоносца

8 – 9 мая – Дни памяти жертв Второй мировой войны

8 мая – Международный день Красного Креста

9 мая – День Победы, День матери, День Европы

12 мая – Всемирный день медицинских сестер

15 мая – Международный день семей, День науки

16 мая – День памяти жертв политических репрессий, День молодежных и детских общественных организаций, Всеукраинский день работников культуры



Календарь праздничных дней в мае 2021 года