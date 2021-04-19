Выходные в мае 2021 года: сколько дней украинцы будут отдыхать на Пасху и майские праздники
Май сильно радует теплом и предвкушением, что скоро наступит лето. Также, этот месяц всегда богат на выходные дни. В этом году, в третьем месяце весны насчитывают 3 праздника, для которых установлены официальные выходные.
Источник:24 канал
На радость украинцам, май начнется чередой выходных. Согласно календарю, в мае 2021 года будет 13 официальных выходных (включая праздники) и 18 рабочих дней. Если праздник приходится на субботу или воскресенье, то выходной день будет переноситься на понедельник.
Также читайте Когда Пасха 2021: дата праздника и традиции
В третьем месяце весны состоятся три праздника, к которым прикреплены государственные выходные – это День труда, Пасха Господня и День Победы.
Официальные выходные дни в апреле 2021
Выходные в мае 2021 / инфографика 24 канала
Итак, 1 мая украинцы будут праздновать День труда и согласно постановлению Кабинета министров Украины, этот день считается официальным выходным. В 2021 году День труда выпадает на субботу, поэтому выходной переносится на ближайший рабочий день – на понедельник. Это значит, что 3 мая мы работать не будем.
Сразу после Дня Труда, 2 мая христиане в Украине будут отмечать Пасху. Пасху традиционно празднуют в воскресенье, поэтому выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего, то есть на 4 мая.
День Победы, который отмечают 9 мая, в этом году выпал на воскресенье, и опять же выходной будет перенесенным на 10 мая. То есть работники будут отдыхать три дня подряд с 8 по 10 мая включительно.
Календарь праздничных дней в мае 2021
- 1 мая – День Труда, День Львова
- 2 мая – Пасха Господня
- 3 мая – Всемирный день свободы печати (прессы), День кондитера
- 4 мая – Международный день пожарных, Всемирный день щедрости
- 5 мая – Всемирный день акушерки, Всемирный день гигиены рук, День Луки
- 7 мая – День радио, День города Ивано-Франковска
- 6 мая – День святого Георгия Победоносца
- 8 – 9 мая – Дни памяти жертв Второй мировой войны
- 8 мая – Международный день Красного Креста
- 9 мая – День Победы, День матери, День Европы
- 12 мая – Всемирный день медицинских сестер
- 15 мая – Международный день семей, День науки
- 16 мая – День памяти жертв политических репрессий, День молодежных и детских общественных организаций, Всеукраинский день работников культуры
Календарь праздничных дней в мае 2021 года
- 17 мая – Всемирный день электросвязи и информационного общества, Всемирный день памяти людей, умерших от СПИДа
- 18 мая – Международный день музеев
- 19 мая – Международный день борьбы с гепатитами
- 20 мая – День вышиванки, День банковских работников
- 21 мая – Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития
- 22 мая – Международный день биологического разнообразия
- 23 мая – Праздник Героев
- 24 мая – День святых Кирилла и Мефодия
- 25 мая – День филолога
- 25 – 31 мая – Неделя солидарности с народами несамоуправляемых территорий
- 29 мая – Международный день миротворцев ООН, День работников издательств, полиграфии и книгораспространения
- 30 мая – День химика, День Киева
- 31 мая – Всемирный день без табака
Поделиться новостью