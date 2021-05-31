Первенец лета – июнь насыщен не только теплыми днями, но и выходными, которых так сильно ждут украинцы. Согласно календарю, в июне 2021 года будет 10 официальных выходных (включая праздники), а работать придется 20 дней. Традиционно, если праздник будет приходиться на субботу или воскресенье, то выходной день будет переноситься на понедельник.

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Официальные выходные в июне 2021

В июне жителей Украины ожидают два праздника, к которым привязаны государственные выходные. Первый из них – большой христианский праздник Троица, который верующие будут отмечать 20 июня. Троица выпадает на воскресенье, поэтому выходной переносится на следующий рабочий день – 21 июня. Таким образом, украинцы будут иметь три выходных подряд с 19 июня по 21 июня включительно.



Выходные в июне 2021 / Фото 24 канал

День Конституции станет следующим праздником, который подарит работникам Украины дополнительный выходной. Это важное для нашего государства событие отмечают 28 июня. Праздник пришелся на понедельник, поэтому он будет выходным. Украинцы снова будут иметь трехдневный уикенд с 26 июня по 28 июня включительно.

Календарь праздников в июне 2021

1 июня – Всемирный день родителей, День защиты детей

4 июня – Международный день детей-жертв агрессии, День хозяйственных судов

5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды

6 июня – День работников водного хозяйства, День работников местной промышленности, День журналиста

8 июня – Всемирный день океанов, Международный день домохозяйки и домохозяина

9 июня – Международный день друзей

10 июня – Вознесение Господне

12 июня – Всемирный день борьбы с детским трудом, День работников фондового рынка Украины

13 июня – День работников легкой промышленности, День освобождения Мариуполя от российских оккупантов

14 июня – Всемирный день донора

15 июня – День защиты пожилых людей

16 июня – Международный день семейных денежных переводов



Календарь праздников на июнь 2021 / Фото Pixabay