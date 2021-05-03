Верят, что вода в Поливальный понедельник приобретает волшебные способности – она может оздоравливать и продлевать жизнь. Поэтому, давней традицией в этот день является обливание. Когда-то наши предки на рассвете вставали и шли обливать своих близких и родственников, чтобы они были здоровыми и счастливыми.

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