Верят, что вода в Поливальный понедельник приобретает волшебные способности – она может оздоравливать и продлевать жизнь. Поэтому, давней традицией в этот день является обливание. Когда-то наши предки на рассвете вставали и шли обливать своих близких и родственников, чтобы они были здоровыми и счастливыми.

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Картинки-поздравления с Поливальным понедельником 2021



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Поздравления с Поливальным понедельником-2021 в картинках



Поливальный понедельник в 2021 году празднуют 3 мая



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Поливальный понедельник 2021: прикольные картинки-поздравления