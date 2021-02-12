Неймовірні картинки-привітання з Китайським Новим роком

12 лютого 2021 , 07:00
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Джерело:

24 канал

До Нового 2021 року залишилося зовсім трішки! Надсилайте яскраві картинки-привітання зі святом Китайського Нового року усім близьким й подаруйте їм частинку цієї східної врочистості.

Покровителем 2021 року став Білий Металевий Бик. Для того, щоб ваші рідні відчули прихід Бичка й він приніс їм не тільки святкову атмосферу, а й міцне здоров'я, багато щастя і щирої любові, пропонуємо до вашої уваги вражаючі картинки-привітання зі світлим святом Китайського Нового року.

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Китайський Новий рік: картинки-привітання


Привітання з роком Бика


Китайський Новий рік: картинки

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Рік Бика 2021


Новий рік 2021

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Картинки-привітання з Китайським Новим роком


З Новим роком!


Китайський Новий рік 2021


Символ Нового року 2021 – Білий Металевий Бик


Вітання з Китайським Новим роком