Неймовірні картинки-привітання з Китайським Новим роком

Джерело:24 канал
До Нового 2021 року залишилося зовсім трішки! Надсилайте яскраві картинки-привітання зі святом Китайського Нового року усім близьким й подаруйте їм частинку цієї східної врочистості.
Покровителем 2021 року став Білий Металевий Бик. Для того, щоб ваші рідні відчули прихід Бичка й він приніс їм не тільки святкову атмосферу, а й міцне здоров'я, багато щастя і щирої любові, пропонуємо до вашої уваги вражаючі картинки-привітання зі світлим святом Китайського Нового року.
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