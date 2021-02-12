Невероятные картинки-поздравления с Китайским Новым годом
К Новому 2021 году осталось совсем немного! Присылайте яркие картинки-поздравления с праздником Китайского Нового года всем близким и подарите им частичку этого восточного торжества.
Источник:24 канал
Покровителем 2021 года стал Белый Металлический Бык. Для того, чтобы ваши родные почувствовали приход Бычка и он принес им не только праздничную атмосферу, но и крепкое здоровье, много счастья и искренней любви, предлагаем вашему вниманию впечатляющие картинки-поздравления со светлым праздником Китайского Нового года.
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