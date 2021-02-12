К Новому 2021 году осталось совсем немного! Присылайте яркие картинки-поздравления с праздником Китайского Нового года всем близким и подарите им частичку этого восточного торжества.

Покровителем 2021 года стал Белый Металлический Бык. Для того, чтобы ваши родные почувствовали приход Бычка и он принес им не только праздничную атмосферу, но и крепкое здоровье, много счастья и искренней любви, предлагаем вашему вниманию впечатляющие картинки-поздравления со светлым праздником Китайского Нового года. Кстати Китайский Новый год 2021: дата и как отмечают праздник Китайский Новый год: картинки-поздравления

Поздравления с годом Быка

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Год Быка 2021

Новый год 2021 ​Читайте Китайский гороскоп 2021: что ожидать всем знакам зодиака в году Белого Быка

Китайский Новый год празднуют 11 февраля



Картинки-поздравления с Китайским Новым годом

С Новым годом!

Китайский Новый год​ 2021

Символ Нового года 2021 – Белый Металлический Бык

Поздравления с Китайским Новым годом