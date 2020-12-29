Год Белого Металлического Быка начинает свой отсчет с 12 февраля 2021 года и заканчивается 1 февраля 2022 года. По словам астрологов, Восточный гороскоп предполагает успехи в сфере бизнеса, повышение производительности и эмоциональный покой.

Специалисты рассказывают, что Бык будет благосклонен к тем, кто будет проявлять осмотрительность и взвешенность в своих поступках. Поэтому у людей, которые склонны глубоко анализировать свои действия, будет больше шансов стать успешными.

К теме Новый год Белого Металлического Быка 2021: что от него ждать

Год Быка будет одаривать всех трудолюбивых и упорных, но больше всего удача будет улыбаться рожденным в годы Лошади, Тигра и Змеи.

Восточный гороскоп на 2021 год по году рождения

Восточный гороскоп на 2021 год для Крысы

Астрологи прогнозируют, что рожденным в год Крысы будет везти в работе. Ваша амбициозность и желание вознаградятся увеличением зарплаты, или даже повышением. Вам необходимо нацелиться на дополнительное развитие, не связанное с вашей рабочей сферой, ведь эти знания очень пригодятся в течение года. Крысам стоит остерегаться спонтанных идей и рискованных капиталовложений.

Восточный гороскоп на 2021 год для Быка

Свой знак Быкам стоит встречать наполную. Не жалейте ни сил, ни ресурсов. Этот год будет успешным для вас и вашей семьи, с которой связи станут крепче. У вас появится время на себя, которое вы сможете использовать, пересмотрев свой образ жизни. Рожденные в год Быка будут чувствовать подъем и радость от своего окружения. Вспомните о старых друзьях – в это время они могут нуждаться в вас.

Интересно В чем встречать Новый год 2021 по знакам Зодиака: важные детали

Восточный гороскоп на 2021 год для Тигра

Тигр почувствует этот год совсем иначе, чем предыдущий. У вас могут возникнуть трудности со второй половинкой, но все наладится, как только вы приложите немного усилий. Финансовая ситуация, рожденных в год Тигра, будет стабильной и этот год будет благоприятным периодом, чтобы вложить средства в новое дело. Контролируйте свою агрессивность и нервозность, ведь они могут стать большой преградой перед новыми возможностями, которые поступят к вам.

Восточный гороскоп на 2021 год для Кролика/Кота

Год Быка для Кроликов/Котов станет хорошей возможностью уделить больше внимания себе. Измените имидж, дополните гардероб, устройте отпуск. Вложение в себя вернется вам сторицей в виде кучи новых идей и вдохновения. На работе у вас резко может измениться окружение, поэтому будьте готовы к новым знакомствам.

Восточный гороскоп на 2021 год для Дракона

В год Быка самые сокровенные и самые желанные мечты начнут воплощаться в реальность. Вам стоит больше времени отвести на самопознание и совершенствование ваших умений. Этот год будет богатым и на новые встречи, которые могут кардинально изменить вашу жизнь. Необходимо добросовестно следить за здоровьем и оберегать себя от стресса, потому что в это время его будет достаточно.

Восточный гороскоп на 2021 год для Змеи

Астрологи утверждают, что Змея в 2021 году найдет гармонию в отношениях. Ваша половинка неожиданно откроется вам с другой стороны, приятно удивит. Мудрость, родившихся в год Змеи, даст большие плоды в сочетании с трудолюбием Быка. Будьте осторожны с теми предложениями, которые сейчас поступают к вам – некоторые из них могут содержать в себе "подводные камни".

Восточный гороскоп на 2021 год для Лошади

За свою покорность, трудолюбие и ответственность год Быка будет чрезвычайно щедрым для Лошади. В бизнесе вы достигнете потрясающих успехов благодаря вашему креативному видению и свежему взгляду на вещи. Успех ждет вас и в личной жизни; возможна совместная поездка с вашей половинкой. А Лошадь, у которой еще нет партнера, вполне вероятно имеет возможность влюбиться весной.

Восточный гороскоп на 2021 год для Козы

Представителей знака Козы затянет круговорот событий 2021 года. Вам следует беречь то, что имеете, потому что велика вероятность огорчить своих близких или потерпеть неудачу на работе. Четко сформулируйте одну свою цель, к которой будете идти, а не распыляться на несколько задач сразу. Год Быка принесет вам удачное сотрудничество или соглашение, если вы начнете больше чувствовать людей.

Восточный гороскоп на 2021 год для Обезьяны

2021 год для знака Обезьяны будет импульсивным и полным динамики. Вас начнет окружать больше людей с высокими амбициями, которые будут "тянуть" вас вверх. Будьте осторожны со своими хитростью и уклонением, так как можете хорошо за них поплатиться. Ваши дела пойдут в лучшую сторону, когда вы начнете относиться к ним более ответственно, обдуманно и будете выполнять свои обещания. Из-за вашей импульсивности в любовных отношениях может произойти крах. Думайте дважды, что и как говорите своему любимому человеку.

Восточный гороскоп на 2021 год для Петуха

По прогнозам астрологов, Петухи в 2021 году будут чувствовать себя прекрасно во всех сферах своей жизни. Но, не стоит быть очень расслабленным, ведь неожиданные изменения могут нахлынуть со скоростью света. Петуху стоит проанализировать и сопоставить прошлый год и грядущий, чтобы просчитать все возможные казусы и минимизировать их появление.

Восточный гороскоп на 2021 год для Собаки

Собакам 2021 год напомнит об их важности для этого мира и смотивирует на дальнейшие подвиги. Этот год будет удачным для благотворительности, бескорыстия, которые принесут представителям знака Собаки альтруистическое наслаждение. Финансовая ситуация будет очень хорошей и позволит это. В год Быка Собака будет чувствовать больше ответственности за себя, свою вторую половинку и близких, что будет поощрять ее к интенсивному развитию в своей рабочей сфере.

Восточный гороскоп на 2021 год для Свиньи

Свинкам в 2021 году необходимо отойти от рабочей атмосферы и сконцентрироваться на семье. Проведайте своих близких, устройте им сюрприз, помогите разобраться с их проблемами. Будьте добрее к ним, более искренними и чуткими – Бык это оценит. Не забывайте и о собственных нуждах. Позвольте себе остановиться и отдохнуть, чтобы потом иметь возможность снова двигаться дальше.