Рік Білого Металевого Бика починає свій відлік з 12 лютого 2021 року і закінчується 1 лютого 2022 року. Зі слів астрологів, Східний гороскоп передбачає успіхи у сфері бізнесу, підвищення продуктивності та емоційний спокій.

Спеціалісти розповідають, що Бик буде прихильним до тих, хто виявлятиме обачність і виваженість у своїх вчинках. Тому люди, які схильні глибоко аналізувати свої дії, матимуть більше шансів стати успішнішими.

До теми Новий рік Білого Металевого Бика 2021: що від нього чекати

Рік Бика обдаровуватиме усіх працьовитих та наполегливих, але найбільше вдача усміхатиметься народженим у роки Коня, Тигра та Змії.

Східний гороскоп на 2021 рік за роком народження

Східний гороскоп на 2021 рік для Щура

Астрологи прогнозують, що народженим у рік Щура щаститиме в роботі. Ваша амбітність та бажання винагородяться збільшенням зарплатні, або ж навіть підвищенням. Вам необхідно націлитись на додатковий розвиток, не пов'язаний із вашою робочою сферою, адже ці знання стануть у великій нагоді впродовж року. Щурам варто остерігатися спонтанних ідей та ризикованих капіталовкладень.

Східний гороскоп на 2021 рік для Бика

Свій знак Бикам варто зустрічати наповну. Не шкодуйте ні сил, ні ресурсів. Цей рік буде успішним для вас і вашої родини, з якою зв'язки поміцнішають. У вас з'явиться час на себе, який ви зможете використати, переглянувши свій спосіб життя. Народжені у рік Бика відчуватимуть піднесення та радість від свого оточення. Згадайте про старих друзів – в цей час вони можуть потребувати вас.

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Східний гороскоп на 2021 рік для Тигра

Тигр відчує цей рік зовсім по-іншому, ніж попередній. У вас виникатимуть труднощі з другою половинкою, але все налагодиться, як тільки ви докладете трішки зусиль. Фінансова ситуація, народжених у рік Тигра, буде стабільною і цей рік буде сприятливим періодом, аби вкласти кошти у нову справу. Контролюйте свою агресивність та нервовість, адже вони можуть стати великою перепоною перед новими можливостями, що надійдуть до вас.

Східний гороскоп на 2019 рік для Кролика/Кота

Рік Бика для Кроликів/Котів стане гарною нагодою приділити більше уваги для себе. Змініть імідж, доповніть гардероб, влаштуйте відпустку. Вкладення у себе повернеться вам сторицею у вигляді купи нових ідей та натхнення. На роботі у вас різко може змінитися оточення, тому будьте готові до нових знайомств.

Східний гороскоп на 2021 рік для Дракона

У рік Бика найпотаємніші і найбажаніші мрії почнуть втілюватись у реальність. Вам варто більше часу відвести самопізнанню та вдосконаленню ваших вмінь. Цей рік буде багатим і на нові зустрічі, що можуть кардинально змінити ваше життя. Необхідно сумлінніше стежити за здоров'ям та оберігати себе від стресу, бо в цей період часу його буде вдосталь.

Східний гороскоп на 2021 рік для Змії

Астрологи стверджують, що Змія у 2021 році віднайде гармонію у стосунках. Ваша половинка несподівано відкриється вам з іншої сторони, що приємно здивує. Мудрість, народжених в рік Змії, дасть великі плоди у поєднанні з працьовитістю Бика. Будьте більш обачними із тими пропозиціями, що зараз надходять до вас – деякі з них можуть містити у собі "підводні камені".

Східний гороскоп на 2021 рік для Коня

За свою покірність, працелюбство і відповідальність рік Бика буде надзвичайно щедрим для Коня. У бізнесі ви досягнете приголомшливих успіхів завдяки вашому креативному баченню та свіжому погляду на речі. Успіх чекає на вас і в особистому житті; можлива спільна подорож із вашою половинкою. А Кінь, який ще не має партнера, цілком ймовірно має можливість закохатись навесні.

Східний гороскоп на 2021 рік для Кози

Представників знаку Кози затягне вир подій 2021 року. Вам слід берегти те, що маєте, бо є велика можливість засмутити своїх близьких чи зазнати невдачі на роботі. Чітко сформулюйте одну свою мету, до якої будете йти, а не розпорошуйтесь на кілька завдань одразу. Рік Бика принесе вам вдалу співпрацю або угоду, якщо ви почнете більше відчувати людей.

Східний гороскоп на 2021 рік для Мавпи

2021 рік для знаку Мавпи буде імпульсивним та сповненим динаміки. Вас почне оточувати більше людей з високими амбіціями, які будуть "тягнути" вас уверх. Будьте обережні з власними хитрістю та ухилянням, бо маєте можливість добре за них поплатитись. Ваші справи підуть в кращу сторону, коли ви почнете ставитись до них більш відповідально, обдумано та будете виконувати свої обіцянки. Через вашу імпульсивність у любовних стосунках може статись крах. Думайте двічі, що і як говорите своїй коханій людині.

Східний гороскоп на 2021 рік для Півня

За прогнозами астрологів, Півні у 2021 році будуть почувати себе прекрасно у всіх сферах свого життя. Та, не варто бути дуже розслабленим, адже неочікувані зміни можуть нахлинути зі швидкістю світла. Півню варто проаналізувати і зіставити минулий рік і прийдешній, аби прорахувати всі можливі казуси і мінімізувати їх появу.

Східний гороскоп на 2021 рік для Собаки

Собакам 2021 рік нагадає їхню важливість для цього світу і змотивує на подальші подвиги. Цей рік буде вдалим для благодійності, безкорисливості, що принесуть представникам знаку Собаки альтруїстичну насолоду. Фінансова ситуація буде дуже хорошою і дозволятиме це. В рік Бика Собака відчуватиме більше відповідальності за себе, свою другу половинку та близьких, що заохочуватимуть його до інтенсивного розвитку у своїй робочій сфері.

Східний гороскоп на 2021 рік для Свині

Свинкам у 2021 році необхідно відійти від робочої атмосфери і сконцентруватись на родині. Провідайте своїх близьких, влаштуйте їм сюрприз, допоможіть розібратись із їхніми проблемами. Будьте добрішими до них, щирішими та чуйнішими – Бик це оцінить. Не забувайте й про власні потреби. Дозвольте собі зупинитись та відпочити, аби потім могти знову рухатись далі.