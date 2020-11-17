2021 рік по східному календарю пройде під опікою Білого Металевого Бика. Китайці вірять, що тварина передає свої відмітні ознаки року, в якому вона править. Металевий Бик є рішучим і працьовитим. Стихія металу наділяє його залізною волею, а білий колір – впевненістю в собі.

За легендою, до Будди прибуло 12 тварин, першим з яких був саме Бик. Однак його випередила спритний Щур, за що була винагороджений Буддою. Щур був призначений першим зі священних тварин, які отримали владу над світом протягом цілого року. Саме Щур відкриває дванадцятирічний цикл східного календаря. Про це повідомляє 24 канал.

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Що символізує рік Білого Металевого Бика

Бик уособлює владу, родючість, силу, а стихія 2021 року – метал, який тільки підсилює цей символ. Це час прагматиків, стриманих, консервативних, небагатослівних, педантичних і надійних людей.

Символ 2021 року відрізняється величезною працьовитістю і старанністю, він може забезпечити благополуччя сім'ї. А за його простою зовнішністю ховаються розум і благородство.

Однак спокійна вдача Бика поєднується зі запальністю і впертістю. Він є небезпечним суперником: піде напролом, щоб досягти поставленої мети, змете все на своєму шляху, якщо зустріне перешкоди.



2021 рік пройде під опікою Білого Металевого Бика

Що принесе рік Білого Металевого Бика

Астрологи зазначають, що 2021 рік обіцяє бути спокійним і стабільним у всіх сферах життя. Рік Білого Металевого Бика – прекрасна пора для створення сім'ї. Багатьом вдасться зміцнити сімейні вузли і порадіти поповненню. Зміни чекають і тих, у кого поки немає сім'ї – бик розчистить простір для нового життя і допоможе знайти другу половинку. Серйозних потрясінь і різких змін в майбутньому році чекати не варто.

2021 рік буде вдалим для будівництва будинку чи купівлі автомобіля. Він підходить для початку нового бізнесу, особливо пов'язаного із землею. Капіталовкладення обіцяють бути вигідними і успішними.



Рік обіцяє бути спокійним і стабільним

Як зустрічати рік Білого Металевого Бика

Бик не любить зміни, він консервативний та віддає перевагу звичному старому, аніж невідомому новому. Астрологи радять зустрічати 2021 рік у колі рідних, друзів чи добрих знайомих. На столі мають бути традиційні страви: смажена картопля з м’ясом, олів’є та закуски. Потішити бика можна також стравами з овочів та зеленню. Морепродукти та делікатеси краще не використовувати. Бик не відмовиться від солодкого, тому не забувайте про десерти.



На Новорічному столі мають бути прості страви

Проведіть свято в атмосфері затишку і тепла. Символ року дуже позитивно ставиться до тепла і комфорту, також він закликає до згуртованості. Тому важливо не тільки святкувати, а й разом прикрашати будинок, продумувати меню, готувати і накривати на стіл. Напишіть програму вечора з різними веселими конкурсами та настільними іграми.

Фахівці рекомендують зустрічати Новий рік в кольорах, які відповідають Білому Металевому Бикові. До них відносяться усі світлі відтінки, а до одягу можна підібрати блискучі металеві прикраси. Святкове вбрання може бути з шовку чи бавовни. Уникайте червоного кольору, щоб не викликати гнів тварини.



Зустрічати Новий рік варто у світлих відтінках

Коли настане 2021 рік за китайським календарем

Традиційний європейський Новий рік настає 1 січня, втім рік Білого Металевого Бика китайці святкують значно пізніше. Китайський Новий рік припадає на другий молодик після зимового сонцестояння. У 2021 році Китайський Новий рік настане 12 лютого о 21:05. Триватиме він до 30 січня 2022 року. У Китаї Новий рік відзначають два тижні, щоб висловити повагу приходить знаку та завоювати його прихильність.

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Святкування Китайського Нового року