2021 год по восточному календарю пройдет под покровительством Белого Металлического Быка. Китайцы верят, что животное передает свои отличительные признаки года, в котором оно правит. Металлический Бык – решительный и трудолюбивый. Стихия металла наделяет его железной волей, а белый цвет – уверенностью в себе.

По легенде, к Будде пришли 12 животных, первым из которых был именно Бык. Однако его опередила ловкаяй Крыса, за что была вознаграждена Буддой. Крыса была назначена первым из священных животных, которые получили власть над миром в течение целого года. Именно Крыса открывает двенадцатилетний цикл восточного календаря. Об этом сообщает 24 канал.

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Что символизирует год Белого Металлического Быка

Бык олицетворяет власть, плодородие, силу, а стихия 2021 года – металл, что только усиливает этот символ. Это время прагматиков, сдержанных, консервативных, немногословных, педантичных и надежных людей.

Символ 2021 года отличается огромным трудолюбием и усердием, он может обеспечить благополучие семьи. А за его простой внешностью скрываются ум и благородство.

Однако спокойный нрав Быка сочетается с вспыльчивостью и упрямством. Он опасный соперник: пойдет напролом, чтобы достичь поставленной цели, сметет все на своем пути, если встретит препятствия.



2021 год пройдет под покровительством Белого Металлического Быка

Что принесет год Белого Металлического Быка

Астрологи отмечают, что 2021 год обещает быть спокойным и стабильным во всех сферах жизни. Год Белого Металлического Быка – прекрасная пора для создания семьи. Многим удастся укрепить семейные узлы и порадоваться пополнению. Изменения ждут и тех, у кого пока нет семьи – бык расчистит пространство для новой жизни и поможет найти вторую половинку. Серьезных потрясений и резких изменений в будущем году ждать не стоит.

2021 год будет удачным для строительства дома или покупки автомобиля. Он подходит для начала нового бизнеса, особенно связанного с землей. Капиталовложения обещают быть выгодными и успешными.



Год обещает быть спокойным и стабильным

Как встречать год Белого Металлического Быка

Бык не любит перемен, он консервативен и отдает предпочтение привычному старому, чем неизвестном новому. Астрологи советуют встречать 2021 год в кругу родных, друзей или хороших знакомых. На столе должны быть традиционные блюда: жареная картошка с мясом, оливье и закуски. Порадовать быка можно блюдами из овощей и зеленью. Морепродукты и деликатесы лучше не использовать. Бык не откажется от сладкого, поэтому не забывайте о десертах.



На Новогоднем столе должны быть простые блюда

Проведите праздник в атмосфере уюта и тепла. Символ года очень положительно относится к теплу и комфорту, также он призывает к сплоченности. Поэтому важно не только праздновать, но и вместе украшать дом, продумывать меню, готовить и накрывать на стол. Напишите программу вечера с различными веселыми конкурсами и настольными играми.

Специалисты рекомендуют встречать Новый год в цветах, соответствующих Белому Металлическому Быку. К ним относятся все светлые оттенки, а к одежде можно подобрать блестящие металлические украшения. Праздничный наряд может быть из шелка или хлопка. Избегайте красного цвета, чтобы не вызвать гнев животного.

Встречать Новый год стоит в светлых оттенках

Когда наступит 2021 по китайскому календарю

Традиционный европейский Новый год наступает 1 января, впрочем год Белого Металлического Быка китайцы празднуют значительно позже. Китайский Новый год приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния. В 2021 году Китайский Новый год наступит 12 февраля в 21:05. Продлится он до 30 января 2022 года. В Китае Новый год отмечают две недели, чтобы выразить уважение приходящему знаку и завоевать его расположение.

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