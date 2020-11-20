Новый год для каждого человека – особый праздник. Образ для празднования выбирают очень тщательно. В первый день нового года хочется иметь непревзойденный вид, поэтому стоит заранее все продумать до мельчайших деталей. Какие цвета выбрать в 2021 году и как одеться правильно по знакам Зодиака – читайте далее.

2021 год пройдет под опекой Белого металлического быка, поэтому Новый год астрологи советуют встречать в одежде его любимых оттенков. Об этом сообщает 24 канал.

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В новом году советуют акцент сделать на светлых цветах. Выберите наряд для празднования белого или металлического оттенка. При этом от красного цвета стоит отказаться. По китайским приметам, вы можете навлечь на себя беду, ведь бык очень не любит красный цвет и становится сильно раздражительным, когда видит его.

Бык прямолинеен, самодостаточен и уверен в себе. Будьте такими и вы. Откажитесь от перегруженности деталями, воланов, рюшей. В год Быка актуальны простые фасоны, но с изюминкой.



Выбирайте простые фасоны, но с изюминкой

Белый металлический бык – добрый хозяин, он является приверженцем стабильности и домашнего уюта, но это не значит, что Новый год надо встречать в удобной домашней повседневной одежде.

Если вы встретите год Быка должным образом, он одарит вас успехом и благополучием на все последующие 365 дней. Астрологи советуют встречать Новый год в новой одежде. Если у вас есть наряд, который вы надели всего один или несколько раз, то выбрасывать его, конечно, не надо, однако добавьте тогда в образ новые аксессуары.

Какие именно цвета выбрать для празднования

Важно правильно подобрать образ для праздничной ночи, а также подготовить новогоднее убранство, которое понравится Белому металлическому быку.

Белый, молочный, кремовый, бежевый, серый, светло-желтый, серо-коричневый, серебристый, пепельный, песочный – эти цвета и другие из той же гаммы соответствуют тотему наступающего года. Понравятся Быку также цвета неба, зеленой травы и оттенки земли.

Кроме этого, в образе могут быть блестки, пайетки. Образ в светлых тонах удачно дополнят яркие или контрастные аксессуары.



Удачный пример наряда в новогоднюю ночь

Фасон может быть разнообразным. Главное, чтобы вам было удобно и комфортно в выбранном наряде и ваши движения ничем не были ограничены. Что касается тканей, то лучше выбрать наряды из натуральных тканей: шелка, хлопка, льна, шерсти.

Какую одежду выбрать каждому знаку Зодиака

Овен

Овны достаточно упрямы, сильны и полны энергии, однако астрологи в год Быка не советуют злоупотреблять такими "напористыми" оттенками, как красный, оранжевый или синий. Создайте образ в пастельной гамме и разбавьте его блестящими аксессуарами.

Телец

Тельцы любят работать, как и символ года. Им рекомендуется использовать различные оттенки коричневого и зеленого. В качестве аксессуара для таких нарядов подойдет выполненная из золотистых металлов бижутерия.

Близнецы

Астрологи советуют Близнецам выбрать одежду голубых оттенков и дополнить образ парными аксессуарами: двумя браслетами, двумя кольцами, двумя цепочками или кулончиками.

Рак

Ракам стоит выбрать землистые и песочные оттенки в образе. Дополнить образ можно трендовыми аксессуарами.

Лев

На новогоднюю вечеринку Львам надо выбрать что-то блестящее. Можете сделать ставку на одежду металлических оттенков. В качестве альтернативы блестящему подойдет персиковый образ, но его желательно дополнить золотистыми аксессуарами.



Одежду рекомендовано выбирать по вашему знаку Зодиака

Дева

Девам советуют выбрать сдержанный наряд благородных оттенков. Стилисты рекомендуют выбрать вечернее платье кремового или темно-коричневого цвета. Также можно отдать предпочтение юбке с легкой блузкой светлого цвета.

Весы

Весы уравновешены и могут идеально держать баланс, как в одежде, так и в общении с окружающими. Однако в новогоднюю ночь они могут немного похулиганить. Астрологи советуют надеть платье на одно плечо, юбку асимметричного кроя, дополнить образ непривычной сумочкой и яркой обувью.

Скорпион

Страстным Скорпионам не стоит забывать, что символ года Бык ценит сдержанность. Не стоит проявлять свой характер с помощью яркого образа. Стилисты советуют надеть платье сдержанного силуэта, которое будет завершать яркая сумка или же массивные серьги.

Стрелец

Основной приоритет для Стрельцов в новогоднюю ночь – комфорт. Выбирайте образ такого фасона, в котором вы будете себя чувствовать раскованно. Оптимальные цвета – металлический и белый.



В новогоднюю ночь ставьте акцент на белый и металлический цвет

Козерог

Козероги должны использовать предметы гардероба из натуральных материалов, удобных в носке. Выбирайте наряды кофейного и всех пастельных оттенков.

Водолей

Мудрым и честным Водолеям стилисты советуют в год Быка выбрать красивые яркие платья свободного кроя. Образ можно дополнить крупными брошками и браслетами. Подойдут легкие ткани серого и голубого цвета с пайетками.

Рыбы

Ваш цвет – белый или светлая пастель. Силуэт динамичный, с подчеркнутой талией. Главной изюминкой образа станет красный акцент – помада, пояс, туфли, сумочка. Только вам в новогоднюю ночь позволено подразнить хозяина, но совсем немного, не переусердствуйте.