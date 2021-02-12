До Нового 2021 року залишилося зовсім трішки! Надсилайте яскраві картинки-привітання зі святом Китайського Нового року усім близьким й подаруйте їм частинку цієї східної врочистості.

Покровителем 2021 року став Білий Металевий Бик. Для того, щоб ваші рідні відчули прихід Бичка й він приніс їм не тільки святкову атмосферу, а й міцне здоров'я, багато щастя і щирої любові, пропонуємо до вашої уваги вражаючі картинки-привітання зі світлим святом Китайського Нового року.

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Китайський Новий рік: картинки-привітання



Привітання з роком Бика



Китайський Новий рік: картинки

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Рік Бика 2021



Новий рік 2021

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Китайський Новий рік святкують 11 лютого



Картинки-привітання з Китайським Новим роком



З Новим роком!



Китайський Новий рік 2021



Символ Нового року 2021 – Білий Металевий Бик