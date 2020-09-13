13 вересня – міжнародне професійне свято тих людей, які роблять нас красивішими. Професія перукаря є неабияк престижною, адже даними послугами користується величезна кількість людей.

Перші професійні перукарі з'явилися ще в Стародавньому Єгипті. Вони обслуговували фараонів та їхніх дружин: фарбували, стригли волосся, робили зачіски. У давньоєгипетських перукарів були навіть спеціальні інструменти, які нагадують сучасні бритви і ножиці.

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А перші "салони" по догляду за собою з'явилися в Стародавній Греції. Знатні дами могли призвести тут в порядок свої волосся і нігті. Цікаво, що кожну процедуру проводила окрема людина – спеціально навчений раб.

Перукар – це майстер зачісок, який займається стрижкою, укладкою, фарбуванням, завивкою та доглядом за волоссям. Якщо у вас є знайомі чи друзі, які роблять нас красивішими – не забудьте привітати їх з чим чудовим святом.

Картинки з Днем перукаря



Картинки з Днем перукаря / Pinterest



Красиві картинки з Днем перукаря / Pinterest



Картинки з Днем перукаря / Pinterest



13 вересня святкують День перукаря / Pinterest



Картинки-привітання зі святом / Pinterest



Листівки з Днем перукаря / Країна У



Картинки-привітання зі святом / Країна У



Привітальні листівки з Днем перукаря / Країна У



Красиві картинки з Днем перукаря / Країна У



Красиві картинки з Днем перукаря / Країна У



Цікаві картинки з Днем перукаря / Країна У