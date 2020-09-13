День перукаря: найкращі картинки-привітання зі святом
13 вересня – міжнародне професійне свято тих людей, які роблять нас красивішими. Професія перукаря є неабияк престижною, адже даними послугами користується величезна кількість людей.
Перші професійні перукарі з'явилися ще в Стародавньому Єгипті. Вони обслуговували фараонів та їхніх дружин: фарбували, стригли волосся, робили зачіски. У давньоєгипетських перукарів були навіть спеціальні інструменти, які нагадують сучасні бритви і ножиці.
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А перші "салони" по догляду за собою з'явилися в Стародавній Греції. Знатні дами могли призвести тут в порядок свої волосся і нігті. Цікаво, що кожну процедуру проводила окрема людина – спеціально навчений раб.
Перукар – це майстер зачісок, який займається стрижкою, укладкою, фарбуванням, завивкою та доглядом за волоссям. Якщо у вас є знайомі чи друзі, які роблять нас красивішими – не забудьте привітати їх з чим чудовим святом.
Картинки з Днем перукаря
Картинки з Днем перукаря / Pinterest
Красиві картинки з Днем перукаря / Pinterest
Картинки з Днем перукаря / Pinterest
13 вересня святкують День перукаря / Pinterest
Картинки-привітання зі святом / Pinterest
Листівки з Днем перукаря / Країна У
Картинки-привітання зі святом / Країна У
Привітальні листівки з Днем перукаря / Країна У
Красиві картинки з Днем перукаря / Країна У
Красиві картинки з Днем перукаря / Країна У
Цікаві картинки з Днем перукаря / Країна У