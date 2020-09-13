День парикмахера: лучшие картинки-поздравления с праздником
13 сентября – международный профессиональный праздник тех людей, которые делают нас красивыми. Профессия парикмахера является весьма престижной, ведь данными услугами пользуется огромное количество людей.
Первые профессиональные парикмахеры появились еще в Древнем Египте. Они обслуживали фараонов и их жен: красили, стригли волосы, делали прически. У древнеегипетских парикмахеров были даже специальные инструменты, напоминающие современные бритвы и ножницы.
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Первые "салоны" по уходу за собой появились в Древней Греции. Знатные дамы могли привести здесь в порядок свои волосы и ногти. Интересно, что каждую процедуру проводил отдельный человек – специально обученный раб.
Парикмахер – это мастер причесок, который занимается стрижкой, укладкой, окрашиванием, завивкой и уходом за волосами. Если у вас есть знакомые или друзья, которые делают нас красивее, – не забудьте поздравить их с замечательным праздником.
Картинки с Днем парикмахера
Картинки с Днем парикмахера / Pinterest
Красивые картинки с Днем парикмахера / Pinterest
Картинки с Днем парикмахера / Pinterest
13 сентября празднуют День парикмахера / Pinterest
Картинки-поздравления с праздником / Pinterest
Открытки с Днем парикмахера / Країна У
Картинки-поздравление с праздником / Країна У
Поздравительные открытки с Днем парикмахера / Країна У
Красивые картинки с Днем парикмахера / Країна У
Красивые картинки с Днем парикмахера / Країна У
Интересные картинки с Днем парикмахера / Країна У