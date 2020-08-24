24 серпня 2020 року Україна святкує свій 29-ий День народження. Саме цього дня, 24 серпня 1991 року Верховна Рада УРСР ухвалила Акт проголошення незалежності України.

Вважати День незалежності офіційним державним святом стали, починаючи з 1992 року. Цього дня українці мають офіційний державний вихідний. День незалежності – це велике свято для нашої країни, тож ми маємо чудову нагоду привітати рідних та близьких красивими картинками.

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Картинки з Днем Незалежності України



Оригінальні привітання в картинках з Днем Незалежності



Привітання в картинках з Днем Незалежності



Картинки з Днем Незалежності



Красиві картинки з Днем Незалежності



Картинки-привітання з Днем Незалежності



Картинки з Днем Незалежності



Привітання з Днем Незалежності



Красиві картинки з Днем Незалежності



Оригінальні картинки з Днем Незалежності



Красиві картинки з Днем Незалежності



24 серпня Україна святкує День Незалежності



День Незалежності в Україні



Оригінальні привітання з Днем Незалежності



Красиві картинки з Днем Незалежності