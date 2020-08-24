День Независимости Украины: картинки-поздравления с праздником
24 августа 2020 года Украина празднует свой двадцать девятый день рождения. Именно в этот день, 24 августа 1991 года Верховный Совет УССР принял Акт провозглашения независимости Украины.
Считать День независимости официальным государственным праздником стали, начиная с 1992 года. В этот день украинцы имеют официальный государственный выходной. День независимости – это большой праздник для нашей страны, поэтому мы имеем прекрасную возможность поздравить родных и близких красивыми картинками.
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Картинки с Днем Независимости Украины
Оригинальные поздравления в картинках с Днем Независимости
Поздравления в картинках с Днем Независимости
Картинки с Днем Независимости
Красивые картинки с Днем Независимости
Картинки-поздравления с Днем Независимости
Картинки с Днем Независимости
Поздравление с Днем Независимости
Красивые картинки с Днем Независимости
Оригинальные картинки с Днем Независимости
Красивые картинки с Днем Независимости
24 августа Украина празднует День Независимости
День Независимости в Украине
Оригинальные поздравления с Днем Независимости
Красивые картинки с Днем Независимости