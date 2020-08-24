24 августа 2020 года Украина празднует свой двадцать девятый день рождения. Именно в этот день, 24 августа 1991 года Верховный Совет УССР принял Акт провозглашения независимости Украины.

Считать День независимости официальным государственным праздником стали, начиная с 1992 года. В этот день украинцы имеют официальный государственный выходной. День независимости – это большой праздник для нашей страны, поэтому мы имеем прекрасную возможность поздравить родных и близких красивыми картинками.

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Картинки с Днем Независимости Украины



Оригинальные поздравления в картинках с Днем Независимости



Поздравления в картинках с Днем Независимости



Картинки с Днем Независимости



Красивые картинки с Днем Независимости



Картинки-поздравления с Днем Независимости



Картинки с Днем Независимости



Поздравление с Днем Независимости

Красивые картинки с Днем Независимости



Оригинальные картинки с Днем Независимости



Красивые картинки с Днем Независимости



24 августа Украина празднует День Независимости



День Независимости в Украине



Оригинальные поздравления с Днем Независимости



Красивые картинки с Днем Независимости