Выходные в августе: как украинцы будут отдыхать на День Независимости Украины
День Независимости Украины отмечают на государственном уровне, поэтому этот день предполагает отдельный выходной. Сколько украинцы будут отдыхать на 29-ю годовщину Независимости Украины – читайте дальше.
В 2020 году в августе 20 рабочих дней и 11 выходных дней. Дополнительный выходной в августе связан с празднованием Дня Независимости Украины. Государственный праздник в Украине ежегодно празднуют 24 августа. Таким образом украинцы будут отдыхать на уикенд 3 дня: 22, 23 и 24 августа, которое приходится на понедельник.
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День Независимости Украины: история праздника
В годовщину принятия Декларации о государственном суверенитете Украины Верховной Радой УССР 16 июля 1991 года впервые отпраздновали День Независимости Украины.
Через некоторое время дату перенесли на 24 августа, ведь именно в этот день в 1991 году Верховная Рада УССР приняла Акт провозглашения независимости Украины. Окончательно День Независимости Украины был подтвержден на всеукраинском референдуме 1 декабря 1991 года.
День Независимости в Украине приходится на понедельник
Какие еще праздники ждут украинцев в августе
1 августа – День подруги;
2 августа – Пророка Ильи. День сестер;
3 августа – День арбуза;
4 августа – Святой мироносицы Марии Магдалины;
5 августа – Почаевской иконы Божией Матери;
6 августа – Святых Бориса и Глеба;
7 августа – Международный день пива;
8 августа – День альпиниста. Всемирный день кота. Преподобномученицы Параскевы Римской;
9 августа – Всемирный день книголюбов. Великомученика и целителя Пантелеймона. День строителя;
10 августа – Гребневской иконы Божией Матери;
11 августа – Святой мученицы Серафимы;
12 августа – Всемирный день слонов;
13 августа – Честного Креста, Всемирный день левшей;
14 августа – Первый Медовый Спас. Начало Успенского поста;
15 августа – Всемирный день бездомных животных. День памяти святого Стефана;
16 августа – Преподобного Антония Римлянина;
17 августа – Международный день черного кота. День памяти святой Евдокии;
19 августа – Преображение Господне (Второй Спас). Всемирный день фотографии. Мусульманский Новый год;
23 августа – День Государственного флага Украины. День города Луцка. День города Харькова;
24 августа – День Независимости Украины;
27 августа – Последний день Успенского поста. Всемирный день прощения. Перенесение мощей преподобного Феодосия Печерского;
28 августа – Успение Пресвятой Богородицы. День города Тернополя;
29 августа – Третий Ореховый Спас;
30 августа – День города Ровно;
31 августа – Всемирный день блогеров.