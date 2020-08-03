День Независимости Украины отмечают на государственном уровне, поэтому этот день предполагает отдельный выходной. Сколько украинцы будут отдыхать на 29-ю годовщину Независимости Украины – читайте дальше.

В 2020 году в августе 20 рабочих дней и 11 выходных дней. Дополнительный выходной в августе связан с празднованием Дня Независимости Украины. Государственный праздник в Украине ежегодно празднуют 24 августа. Таким образом украинцы будут отдыхать на уикенд 3 дня: 22, 23 и 24 августа, которое приходится на понедельник.

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День Независимости Украины: история праздника

В годовщину принятия Декларации о государственном суверенитете Украины Верховной Радой УССР 16 июля 1991 года впервые отпраздновали День Независимости Украины.

Через некоторое время дату перенесли на 24 августа, ведь именно в этот день в 1991 году Верховная Рада УССР приняла Акт провозглашения независимости Украины. Окончательно День Независимости Украины был подтвержден на всеукраинском референдуме 1 декабря 1991 года.



День Независимости в Украине приходится на понедельник

Какие еще праздники ждут украинцев в августе

1 августа – День подруги;

2 августа – Пророка Ильи. День сестер;

3 августа – День арбуза;

4 августа – Святой мироносицы Марии Магдалины;

5 августа – Почаевской иконы Божией Матери;

6 августа – Святых Бориса и Глеба;

7 августа – Международный день пива;

8 августа – День альпиниста. Всемирный день кота. Преподобномученицы Параскевы Римской;

9 августа – Всемирный день книголюбов. Великомученика и целителя Пантелеймона. День строителя;

10 августа – Гребневской иконы Божией Матери;

11 августа – Святой мученицы Серафимы;

12 августа – Всемирный день слонов;

13 августа – Честного Креста, Всемирный день левшей;

14 августа – Первый Медовый Спас. Начало Успенского поста;

15 августа – Всемирный день бездомных животных. День памяти святого Стефана;

16 августа – Преподобного Антония Римлянина;

17 августа – Международный день черного кота. День памяти святой Евдокии;

19 августа – Преображение Господне (Второй Спас). Всемирный день фотографии. Мусульманский Новый год;

23 августа – День Государственного флага Украины. День города Луцка. День города Харькова;

24 августа – День Независимости Украины;

27 августа – Последний день Успенского поста. Всемирный день прощения. Перенесение мощей преподобного Феодосия Печерского;

28 августа – Успение Пресвятой Богородицы. День города Тернополя;

29 августа – Третий Ореховый Спас;

30 августа – День города Ровно;

31 августа – Всемирный день блогеров.