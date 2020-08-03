День Незалежності України відзначають на державному рівні, тож цей день передбачає окремий вихідний. Скільки українці відпочиватимуть на 29-ту річницю Незалежності України – читайте далі.

У 2020 році в серпні припадає 20 робочих днів та 11 вихідних днів. Додатковий вихідний у серпні пов’язаний зі святкуванням Дня Незалежності України. Державне свято в Україні щороку святкують 24 серпня. Таким чином українці матимуть на вікенд 3 дні: 22, 23 і 24 серпня, яке припадає на понеділок.

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День Незалежності України: історія свята

У річницю прийняття Декларації про державний суверенітет України Верховною Радою УРСР, 16 липня 1991 року, вперше відсвяткували День незалежності України.

Через деякий час дату перенесли на 24 серпня, адже саме в цей день 1991 року Верховна Рада УРСР прийняла Акт проголошення незалежності України. Остаточно День незалежності України був підтверджений на всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 року.



День Незалежності в Україні припадає на понеділок

Які ще свята чекають українців у серпні

1 серпня – День подруги;

2 серпня – Пророка Іллі. День сестер;

3 серпня – День кавуна;

4 серпня – Святої мироносиці Марії Магдалини;

5 серпня – Почаївської ікони Божої Матері;

6 серпня – Святих Бориса і Гліба;

7 серпня – Міжнародний день пива;

8 серпня – День альпініста. Всесвітній день кота. Преподобномучениці Параскеви Римської;

9 серпня – Всесвітній день книголюбів. Великомученика й цілителя Пантелеймона. День будівельника;

10 серпня – Гребневської ікони Божої Матері;

11 серпня – Святої мучениці Серафими;

12 серпня – Всесвітній день слонів;

13 серпня – Чесного Хреста, Всесвітній день шульги;

14 серпня – Перший Медовий Спас. Початок Успенського посту;

15 серпня – Всесвітній день бездомних тварин. День пам’яті святого Стефана;

16 серпня – Преподобного Антонія Римлянина;

17 серпня – Міжнародний день чорного кота. День пам’яті святої Євдокії;

19 серпня – Преображення Господнє (Другий Спас). Всесвітній день фотографії. Мусульманський Новий рік;

23 серпня – День Державного Прапора України. День міста Луцька. День міста Харкова;

24 серпня – День Незалежності України;

27 серпня – Останній день Успенського посту. Всесвітній день прощення. Перенесення мощей преподобного Феодосія Печерського;

28 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці. День міста Тернопіль;

29 серпня – Третій Горіховий Спас;

30 серпня – День міста Рівне;

31 серпня – Всесвітній день блогерів.