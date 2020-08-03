Вихідні у серпні: як українці будуть відпочивати на День Незалежності України
День Незалежності України відзначають на державному рівні, тож цей день передбачає окремий вихідний. Скільки українці відпочиватимуть на 29-ту річницю Незалежності України – читайте далі.
У 2020 році в серпні припадає 20 робочих днів та 11 вихідних днів. Додатковий вихідний у серпні пов’язаний зі святкуванням Дня Незалежності України. Державне свято в Україні щороку святкують 24 серпня. Таким чином українці матимуть на вікенд 3 дні: 22, 23 і 24 серпня, яке припадає на понеділок.
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День Незалежності України: історія свята
У річницю прийняття Декларації про державний суверенітет України Верховною Радою УРСР, 16 липня 1991 року, вперше відсвяткували День незалежності України.
Через деякий час дату перенесли на 24 серпня, адже саме в цей день 1991 року Верховна Рада УРСР прийняла Акт проголошення незалежності України. Остаточно День незалежності України був підтверджений на всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 року.
День Незалежності в Україні припадає на понеділок
Які ще свята чекають українців у серпні
1 серпня – День подруги;
2 серпня – Пророка Іллі. День сестер;
3 серпня – День кавуна;
4 серпня – Святої мироносиці Марії Магдалини;
5 серпня – Почаївської ікони Божої Матері;
6 серпня – Святих Бориса і Гліба;
7 серпня – Міжнародний день пива;
8 серпня – День альпініста. Всесвітній день кота. Преподобномучениці Параскеви Римської;
9 серпня – Всесвітній день книголюбів. Великомученика й цілителя Пантелеймона. День будівельника;
10 серпня – Гребневської ікони Божої Матері;
11 серпня – Святої мучениці Серафими;
12 серпня – Всесвітній день слонів;
13 серпня – Чесного Хреста, Всесвітній день шульги;
14 серпня – Перший Медовий Спас. Початок Успенського посту;
15 серпня – Всесвітній день бездомних тварин. День пам’яті святого Стефана;
16 серпня – Преподобного Антонія Римлянина;
17 серпня – Міжнародний день чорного кота. День пам’яті святої Євдокії;
19 серпня – Преображення Господнє (Другий Спас). Всесвітній день фотографії. Мусульманський Новий рік;
23 серпня – День Державного Прапора України. День міста Луцька. День міста Харкова;
24 серпня – День Незалежності України;
27 серпня – Останній день Успенського посту. Всесвітній день прощення. Перенесення мощей преподобного Феодосія Печерського;
28 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці. День міста Тернопіль;
29 серпня – Третій Горіховий Спас;
30 серпня – День міста Рівне;
31 серпня – Всесвітній день блогерів.