Сьогодні, 14 жовтня, в Україні відзначають три важливих свята: Покрови Пресвятої Богородиці, День захисника України та День українського козацтва. Для козаків 14 жовтня було важливим днем, адже саме в цей день відбувалися вибори нового отамана.

Церква козаків була присвячена Діві Марії, тому для українських козаків день Покрови Божої Матері був найбільш шанованим святом. Адже Пресвята Богородиця в усі часи була заступницею народу України, зазначає 24 канал.

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Українські козаки настільки вірили в силу Покрови Пресвятої Богородиці, що впродовж століть свято набуло ще й козацького змісту й отримало другу назву – Козацька Покрова. А у 1775 році, коли була зруйнована Запорізька Січ, козаки емігрували за Дунай і взяли з собою образ Покрови.

В Україні цей день відзначають з 1999 року, за наказом президента Леоніда Кучми.

Козацтво щільно переплелося з історією українського народу. І сьогодні козак – це не той, хто одягнений у шаровари. Це перш за все чоловік сильний духом, який воюватиме за свою свободу та захищатиме незалежність країни!

Ми зібрали картинки-привітання для чоловіків!



З Днем українського козацтва!



День українського козацтва



14 жовтня – День козацтва / Арт fainer.kiev.ua



Вітаємо з Днем українського козацтва!



Свято – День українського козацтва



З Днем українського козацтва!



14 жовтня відзначають День українського козацтва / Арт deviantart.com