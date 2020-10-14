З Днем українського козацтва: привітання в картинках для чоловіків
Сьогодні, 14 жовтня, в Україні відзначають три важливих свята: Покрови Пресвятої Богородиці, День захисника України та День українського козацтва. Для козаків 14 жовтня було важливим днем, адже саме в цей день відбувалися вибори нового отамана.
Церква козаків була присвячена Діві Марії, тому для українських козаків день Покрови Божої Матері був найбільш шанованим святом. Адже Пресвята Богородиця в усі часи була заступницею народу України, зазначає 24 канал.
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Українські козаки настільки вірили в силу Покрови Пресвятої Богородиці, що впродовж століть свято набуло ще й козацького змісту й отримало другу назву – Козацька Покрова. А у 1775 році, коли була зруйнована Запорізька Січ, козаки емігрували за Дунай і взяли з собою образ Покрови.
В Україні цей день відзначають з 1999 року, за наказом президента Леоніда Кучми.
Козацтво щільно переплелося з історією українського народу. І сьогодні козак – це не той, хто одягнений у шаровари. Це перш за все чоловік сильний духом, який воюватиме за свою свободу та захищатиме незалежність країни!
Ми зібрали картинки-привітання для чоловіків!
З Днем українського козацтва!
День українського козацтва
14 жовтня – День козацтва / Арт fainer.kiev.ua
Вітаємо з Днем українського козацтва!
Свято – День українського козацтва
З Днем українського козацтва!
14 жовтня відзначають День українського козацтва / Арт deviantart.com
Вони завжди захищали незалежність України! / Арт deviantart.com