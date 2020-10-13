Покрова Пресвятої Богородиці 14 жовтня: традиції та історія свята
Щороку, 14 жовтня, християни відзначають величне свято Покрови Пресвятої Богородиці. Історія свята бере початок з подій 910 року в Константинополі.
Свято Пресвятої Богородиці відзначається у пам’ять явища у Влахернському храмі, коли Божа Матір захистила своїм покровом вірян. Вважається, що 14 жовтня всі прохання до Богородиці будуть почуті. Про історію свята та традиції – розповідає 24 канал.
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Історія свята
Це свято було встановлене на Русі в другій половині ХІІ століття. Як свідчать перекази, причиною цієї урочистості стало Господнє диво 910 року. Опис зберігся до наших днів у житії святого Андрія Константинопольського.
Язичники напали на Константинополь, столиці загрожувало руйнування храмів і наруга над християнами. Щоб уберегтись від цього, віряни зібрались в храмі в неділю та почали молитись з проханням про допомогу. І раптом, ніби розкрилося над ними склепіння храму, і святий Андрій побачив Пресвяту Діву.
Богородиця молилася зі сльозами до Бога за християн, а потім простягнула над людьми покривало зі своєї голови, щоб захистити їх від ворогів видимих і невидимих.
У цей день заведено молитися до Пресвятої Богородиці / Фото narodna-pravda.ua
Що відзначають 14 жовтня?14 жовтня урочисто вшановується українське козацтво. А з 2014 року відзначають День захисника України.
Богородиця захищає український народ / Фото inlviv.in.ua
Традиції свята Покрови Пресвятої Богородиці 14 жовтня
Що можна робити 14 жовтня
- У цей день віруючі звертаються з молитвою до Богородиці та просять в неї міцного здоров’я, допомоги, підтримки і захисту, а також допомоги в сімейному житті і, звичайно ж, в коханні.
- У Покрови можна також пекти млинці та обносити ними кути житла. Це допоможе задобрити домовика.
- 14 жовтня також рекомендовано робити дари бідним і сиротам.
Що не можна робити 14 жовтня
- У цей день, як і в інші релігійні свята, не можна лихословити, лаятися з людьми та вживати алкогольні напої.
- Не бажано у цей день позичати гроші та відмовляти сватам. За прикметою, дівчина, яка відмовила сватам на Покрову, ще роки три не буде ніким засватана.
Прикмети свята Покрови Пресвятої Богородиці
- Коли на Покрову відлетіли журавлі, то зима буде ранньою і холодною.
- Якщо дуб і береза на Покрову скинуть все листя, то рік буде легкий, а якщо не все – до суворої зими.
- Якщо у цей день вітер південний – зима буде теплою, західний – сніжною, а якщо північний і східний – то холодною.
- Якщо на Покрову падає сніг, то і на Дмитра (8 листопада) піде сніг, а якщо снігу не буде, то і на Катерини (7 грудня) снігу не буде.