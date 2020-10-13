Щороку, 14 жовтня, християни відзначають величне свято Покрови Пресвятої Богородиці. Історія свята бере початок з подій 910 року в Константинополі.

Свято Пресвятої Богородиці відзначається у пам’ять явища у Влахернському храмі, коли Божа Матір захистила своїм покровом вірян. Вважається, що 14 жовтня всі прохання до Богородиці будуть почуті. Про історію свята та традиції – розповідає 24 канал.

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Історія свята

Це свято було встановлене на Русі в другій половині ХІІ століття. Як свідчать перекази, причиною цієї урочистості стало Господнє диво 910 року. Опис зберігся до наших днів у житії святого Андрія Константинопольського.

Язичники напали на Константинополь, столиці загрожувало руйнування храмів і наруга над християнами. Щоб уберегтись від цього, віряни зібрались в храмі в неділю та почали молитись з проханням про допомогу. І раптом, ніби розкрилося над ними склепіння храму, і святий Андрій побачив Пресвяту Діву.

Богородиця молилася зі сльозами до Бога за християн, а потім простягнула над людьми покривало зі своєї голови, щоб захистити їх від ворогів видимих і невидимих.



У цей день заведено молитися до Пресвятої Богородиці / Фото narodna-pravda.ua

Що відзначають 14 жовтня? 14 жовтня урочисто вшановується українське козацтво. А з 2014 року відзначають День захисника України.



Богородиця захищає український народ / Фото inlviv.in.ua

Традиції свята Покрови Пресвятої Богородиці 14 жовтня

Що можна робити 14 жовтня

У цей день віруючі звертаються з молитвою до Богородиці та просять в неї міцного здоров’я, допомоги, підтримки і захисту, а також допомоги в сімейному житті і, звичайно ж, в коханні.

У Покрови можна також пекти млинці та обносити ними кути житла. Це допоможе задобрити домовика.

14 жовтня також рекомендовано робити дари бідним і сиротам.

Що не можна робити 14 жовтня

У цей день, як і в інші релігійні свята, не можна лихословити, лаятися з людьми та вживати алкогольні напої. Не бажано у цей день позичати гроші та відмовляти сватам. За прикметою, дівчина, яка відмовила сватам на Покрову, ще роки три не буде ніким засватана.

Прикмети свята Покрови Пресвятої Богородиці