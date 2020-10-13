Каждый год, 14 октября, христиане отмечают великий праздник Покрова Пресвятой Богородицы. История праздника берет начало с событий 910 года в Константинополе.

Праздник Пресвятой Богородицы отмечается в память явления во Влахернском храме, когда Божия Матерь защитила своим покровом верующих. Считается, что 14 октября все просьбы к Богородице будут услышаны. Об истории праздника и традициях - рассказывает 24 канал.

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История праздника

Этот праздник был установлен на Руси во второй половине ХII веках. Как гласят предания, причиной этого торжества, стало Господне чудо 910 года. Описание сохранилось до наших дней в житии святого Андрея Константинопольского.

Язычники напали на Константинополь, столице грозило разрушение храмов и надругательство над христианами. Чтобы уберечься от этого, верующие собрались в храме в воскресенье и начали молиться с просьбой о помощи. И вдруг, будто раскрылся над ними свод храма, и святой Андрей увидел Пресвятую Деву.

Богородица молилась со слезами к Богу христиан, а потом протянула над людьми покрывало со своей головы, чтобы защитить их от врагов видимых и невидимых.



В этот день принято молиться Пресвятой Богородице / Фото narodna-pravda.ua

Что отмечают 14 октября?

14 октября торжественно почитается украинское казачество. А с 2014 года отмечают День защитника Украины.

Богородица защищает украинский народ / Фото inlviv.in.ua

Традиции праздника Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября

Что можно делать 14 октября

В этот день верующие обращаются с молитвой к Богородице и просят у нее крепкого здоровья, помощи, поддержки и защиты, а также помощи в семейной жизни и, конечно же, в любви.

В Покрова можно печь блины и обносить ими углы жилья. Это поможет задобрить домового.

14 октября также рекомендуется делать дары бедным и сиротам.

Что нельзя делать 14 октября

В этот день, как и в другие религиозные праздники, нельзя сквернословить, ругаться с людьми и употреблять алкогольные напитки. Не желательно в этот день одалживать деньги и отказывать сватам. По примете, девушка, которая отказала сватам на Покрова еще года три не будет никем засватана.

Приметы праздника Покрова Пресвятой Богородицы