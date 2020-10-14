День захисника України: картинки-привітання зі святом
14 жовтня українці святкують День захисника України. Цього дня також відзначаються ще два свята – День козацтва та Покрови.
П'ятий президент Петро Порошенко встановив 14 жовтня державним святом своїм Указом від 14 жовтня 2014 року. Свято встановлено з метою вшанування мужності та героїзму захисників. Привітайте сьогодні з Днем захисника України військових чоловіків та жінок, адже вони заслуговують на щиру подяку за нашу безпеку.
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Картинки з Днем захисника України
Листівки з Днем захисника України
Картинки на День захисника України
Листівки на день захисника України
День захисника України 2020
День захисника України
Картинки з Днем захисника України
День захисника України
День захисника України 2020
Красиві картинки на День захисника України
Листівки з Днем захисника України
Красиві картинки на День захисника України
Листівки на день захисника України