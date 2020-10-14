14 жовтня українці святкують День захисника України. Цього дня також відзначаються ще два свята – День козацтва та Покрови.

П'ятий президент Петро Порошенко встановив 14 жовтня державним святом своїм Указом від 14 жовтня 2014 року. Свято встановлено з метою вшанування мужності та героїзму захисників. Привітайте сьогодні з Днем захисника України військових чоловіків та жінок, адже вони заслуговують на щиру подяку за нашу безпеку. Читайте також 14 жовтня – вихідний: що потрібно знати про День захисника України Картинки з Днем захисника України

Листівки з Днем захисника України

Картинки на День захисника України

Листівки на день захисника України

День захисника України 2020

День захисника України

Картинки з Днем захисника України

День захисника України

День захисника України 2020

Красиві картинки на День захисника України

Листівки з Днем захисника України

Красиві картинки на День захисника України

Листівки на день захисника України