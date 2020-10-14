День защитника Украины: картинки-поздравления с праздником
14 октября украинцы празднуют День защитника Украины. В этот день также отмечаются еще два праздника – День казачества и Покрова.
Пятый президент Петр Порошенко установил 14 октября государственным праздником, своим Указом от 14 октября 2014 года. Праздник установлен с целью чествования мужества и героизма защитников. Поздравьте сегодня с Днем защитника Украины военных мужчин и женщин, ведь они заслуживают искреннюю благодарность за нашу безопасность.
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Картинки с Днем защитника Украины
Открытки с Днем защитника Украины
Открытки с Днем защитника Украины
Открытки с Днем защитника Украины
День защитника Украины 2020
День защитника Украины
Картинки с Днем защитника Украины
День защитника Украины
День защитника Украины 2020
Красивые картинки на День защитника Украины
Открытки с Днем защитника Украины
Красивые картинки на День защитника Украины
Открытки на день защитника Украины