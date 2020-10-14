14 октября украинцы празднуют День защитника Украины. В этот день также отмечаются еще два праздника – День казачества и Покрова.

Пятый президент Петр Порошенко установил 14 октября государственным праздником, своим Указом от 14 октября 2014 года. Праздник установлен с целью чествования мужества и героизма защитников. Поздравьте сегодня с Днем защитника Украины военных мужчин и женщин, ведь они заслуживают искреннюю благодарность за нашу безопасность. Читайте также 14 октября – выходной: что нужно знать о Дне защитника Украины Картинки с Днем защитника Украины

Открытки с Днем защитника Украины

Открытки с Днем защитника Украины

Открытки с Днем защитника Украины

День защитника Украины 2020

День защитника Украины

Картинки с Днем защитника Украины

День защитника Украины

День защитника Украины 2020

Красивые картинки на День защитника Украины

Открытки с Днем защитника Украины

Красивые картинки на День защитника Украины

Открытки на день защитника Украины