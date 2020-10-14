Сегодня, 14 октября, в Украине отмечают три важных праздника: Покров Пресвятой Богородицы, День защитника Украины и День украинского казачества. Для казаков 14 октября было важным днем, ведь именно в этот день проходили выборы нового атамана.

Церковь казаков была посвящена Деве Марии, поэтому для украинских казаков день Покрова Божией Матери был самым почитаемым праздником. Ведь Пресвятая Богородица во все времена была заступницей народа Украины, отмечает 24 канал.

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Украинские казаки настолько верили в силу Покрова Пресвятой Богородицы, что на протяжении веков праздник приобрел еще и казацкий смысл и получил второе название – Казацкая Покрова. А в 1775 году, когда была разрушена Запорожская Сечь, казаки эмигрировали за Дунай и взяли с собой образ Покрова.

В Украине этот день отмечают с 1999 года, по приказу президента Леонида Кучмы.

Казачество плотно переплелось с историей украинского народа. И сегодня казак – это не тот, кто в шароварах. Это прежде всего мужчина сильный духом, который будет воевать за свою свободу и защищать независимость страны!

Мы собрали картинки-поздравления для мужчин!



С Днем украинского казачества!



День украинского казачества



14 октября – День казачества / Арт fainer.kiev.ua

Поздравляем с Днем украинского казачества!



Праздник – День украинского казачества



С Днем украинского казачества!



14 октября отмечают День украинского казачества / Арт deviantart.com