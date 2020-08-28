Щороку 28 серпня християни відзначають Успіння Богородиці. Слово "успіння" означає сон, то віряни пояснюють сенс свята Успіння в тому, що не треба боятися смерті, адже її немає. Життя існує на землі у фізичному тілі, а також життя неземне.

За традицією, в цей день віряни йдуть до церкви, щоб вшанувати пам'ять про Пресвяту Богородицю, і моляться біля ікони. Ікона "Успіння Пресвятої Богородиці" вважається дуже сильною. Віряни перед нею просять про захист дітей та дорослих від хвороб і пристріту, про допомогу у прийнятті правильного рішення у складних проблемних питаннях. Також саме цей образ допомагає гідно пройти свій земний шлях і подолати страх перед смертю.

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Картинки з днем Успіння Пресвятої Богородиці



Картинки з Успінням Пресвятої Богородиці



Привітання до Дня Богородиці



Привітання у картинках з Успінням



Картинки з Успінням Пресвятої Богородиці



Привітання з Успінням Богородиці



28 серпня віряни відзначають Успіння Пресвятої Богородиці