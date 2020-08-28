Успіння Пресвятої Богородиці: привітання в картинках
Щороку 28 серпня християни відзначають Успіння Богородиці. Слово "успіння" означає сон, то віряни пояснюють сенс свята Успіння в тому, що не треба боятися смерті, адже її немає. Життя існує на землі у фізичному тілі, а також життя неземне.
За традицією, в цей день віряни йдуть до церкви, щоб вшанувати пам'ять про Пресвяту Богородицю, і моляться біля ікони. Ікона "Успіння Пресвятої Богородиці" вважається дуже сильною. Віряни перед нею просять про захист дітей та дорослих від хвороб і пристріту, про допомогу у прийнятті правильного рішення у складних проблемних питаннях. Також саме цей образ допомагає гідно пройти свій земний шлях і подолати страх перед смертю.
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Привітайте рідних зі святом Успіння Пресвятої Богородиці, надіславши їм привітальну картинку.
Картинки з днем Успіння Пресвятої Богородиці
Картинки з Успінням Пресвятої Богородиці
Привітання до Дня Богородиці
Привітання у картинках з Успінням
Картинки з Успінням Пресвятої Богородиці
Привітання з Успінням Богородиці
28 серпня віряни відзначають Успіння Пресвятої Богородиці