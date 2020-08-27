Успіння Пресвятої Богородиці – одне з 12 найбільших церковних свят. Щороку його відзначають 28 серпня. Церква згадує Успіння Божої Матері не лише через завершення земного життя Богородиці, але й через її возз’єднання з Ісусом Христом.

Одного разу під час молитви біля Гробу Господнього до Богородиці явився Архангел Гавриїл і повідомив, що "через три дні вона відійде до Христа Бога". Згідно з церковним переказом, апостоли, які проповідували у різних країнах, чудесним чином зібралися в Єрусалимі, щоб попрощатись і здійснити поховання Діви Марії, пише 24 канал.

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Апостол Фома не встиг на похорон Богородиці. Йому вдалося потрапити до Єрусалима на третій день після поховання. Коли труну відкрили, щоб він міг попрощатись із Пресвятою Дівою, тіла Богородиці в ньому вже не було – лише її плащаниця.

Богородиця була похована в гробниці її батьків, праведних Йоакима й Анни. Після поховання апостоли закрили вхід до печери каменем. Зараз там знаходиться церква, названа на честь Успіння Пресвятої Діви. Паломники з усього світу приїжджають у цей храм.

У свято віряни святкують перемогу вічного життя над смepтю. У цей день у всіх православних храмах відбуваються урочисті богослужіння. Цього дня заведено ставити свічку у храмах за здоров’я рідних.



Як провести день Успіння Пресвятої Богородиці

Що не можна робити у свято Успіння Пресвятої Богородиці

Найвідоміша заборона в Успіння Пресвятої Богородиці – ходити босоніж по росі. Роса цього дня символізує сльози Марії, тож ходити по ній – до бід та нещасть.

Цього дня не можна встромляти щось у землю, інакше її можна засмутити та образити.

Не варто брати в руки колючі та ріжучі предмети, а також варити їжу. Віряни ламають хліб руками, бо ножем користуватися не можна.

Не можна надягати старе або незручне взуття в цей день. Вважається, що якщо натерти ногу в цей день, то людину чекає важке, повне проблем і невдач життя.

Прикмети на Успіння Пресвятої Богородиці

Успіння проводжай, а осінь зустрічай – саме після Успіння починається бабине літо, що триватиме ще весь перший місяць осені.

З цього дня у лісах починали збирати гриби і горіхи на зиму.

Яка Перша Пречиста – така й осінь.

З’явилася веселка на небі – осінь буде теплою.

Гарна погода – бабине літо буде прохолодним.

Багато павутиння – зима буде морозною і малосніжною.