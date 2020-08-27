Успение Пресвятой Богородицы – один из 12 главных православных праздников. Ежегодно его отмечают 28 августа. Церковь вспоминает Успение Божией Матери не только из-за завершения земной жизни Богородицы, но и за ее воссоединение с Иисусом Христом.

Однажды во время молитвы у Гроба Господня Богородице явился Архангел Гавриил и сообщил, что "через три дня она отойдет ко Христу Богу". Согласно церковному преданию, апостолы, которые проповедовали в разных странах, чудесным образом собрались в Иерусалиме, чтобы проститься и совершить погребение Девы Марии, пишет 24 канал.

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Апостол Фома не успел на похороны Богородицы. Ему удалось попасть в Иерусалим на третий день после погребения. Когда гроб открыли, чтобы он мог проститься с Пресвятой Девой, тела Богородицы в нем уже не было – только ее плащаница.

Богородица была похоронена в гробнице ее родителей, праведных Иоакима и Анны. После погребения апостолы закрыли вход в пещеру камнем. Сейчас там находится церковь, названная в честь Успения Пресвятой Девы. Паломники со всего мира приезжают в этот храм.

В праздник верующие празднуют победу вечной жизни над смepтю. В этот день во всех православных храмах проходят торжественные богослужения. В этот день принято ставить свечу в храмах за здоровье родных.



Как провести день Успения Пресвятой Богородицы

Что нельзя делать в праздник Успения Пресвятой Богородицы

Самый известный запрет в Успение Пресвятой Богородицы – одить босиком по росе. Роса в этот день символизирует слезы Марии, поэтому ходить по ней – к бедам и несчастьям.

В этот день нельзя втыкать что-то в землю, иначе ее можно огорчить и оскорбить.

Не стоит брать в руки колющие и режущие предметы, а также варить пищу. Верующие ломают хлеб руками, потому ножом пользоваться нельзя.

Нельзя обувать старую или неудобную обувь в этот день. Считается, что если натереть ногу в этот день, то человека ждет тяжелая, полная проблем и неудач жизнь.

Приметы на Успение Пресвятой Богородицы

Успение провожай, а осень встречай – именно после Успения начинается бабье лето, которое продлится еще весь первый месяц осени.

С этого дня в лесах начинали собирать грибы и орехи на зиму.

Какое Успение – такая и осень.

Появилась радуга на небе – осень будет теплой.

Хорошая погода – бабье лето будет прохладным.

Много паутины – зима будет морозной и малоснежной.