Успение Пресвятой Богородицы празднуют в Украине 28 августа. По преданию, в этот день апостолы, которые проповедовали в разных странах, собрались в Иерусалиме, чтобы проститься и совершить погребение Девы Марии, матери Спасителя Иисуса Христа.

Праздник Успения Богородицы совпадает с концом Успенского поста, который считается строгим. Тому, кто соблюдал пост две недели, можно начинать питаться разнообразной пищей. Но, если же Успение Богородицы попадает на среду или пятницу, то надо подождать еще один день, пишет 24 канал.

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В этот день верующие идут в церковь, чтобы почтить память о Пресвятой Богородице. Люди просят у Девы Марии помощи и заступничества.

Народные приметы на Успение Пресвятой Богородицы

– После Успения начинается бабье лето, которое продлится весь сентябрь. В древности говорили: "Успение провожай, а осень встречай".

– Если в этот день появилась радуга на небе — осень будет теплой. А хорошая погода на праздник — Бабье лето будет прохладным.

– Много паутины символизирует, что зима будет морозной и малоснежной.

– В этот период украинцы завершают жатву: в полях на Успение оставляли последний сноп, а в церковь приносили семена и колосья разных хлебов для освящения.

– После праздника Успения в лесах начинали собирать грибы и орехи и запасали их на зиму.

О чем просят на Успение Богородицы

На Успение верующие идут в церковь и просят у Богородицы помощи и заступничества. Перед иконой Пресвятой Богородицы также молятся:

об избавлении от страха перед физической смертью;

при болезнях;

об укреплении веры.

Молитва к Пресвятой Богородице

Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою;

благословенна Ты в женах и благословен Плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших. Аминь.Достойно есть яко воистину блажити Тя, Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честную херувим и славнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова породившую, сущую Богородицу, Тебя величаем.