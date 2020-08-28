Ежегодно 28 августа христиане отмечают Успение Богородицы. Слово "успение" означает то, что верующие объясняют смысл праздника Успения в том, что не надо бояться смерти, ведь ее нет. Жизнь существует на земле в физическом теле, а также жизни неземной.

По традиции, в этот день верующие идут в церковь, чтобы почтить память Пресвятой Богородицы, и молятся у иконы. Икона "Успение Пресвятой Богородицы" считается очень сильной. Верующие перед ней просят о защите детей и взрослых от болезней и сглаза, о помощи в принятии правильного решения в сложных проблемных вопросах. Также именно этот образ помогает достойно пройти свой земной путь и преодолеть страх перед смертью.

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Поздравьте родных с праздником Успения Пресвятой Богородицы, отправив им поздравительную картинку.

Картинки с днем ​​Успения Пресвятой Богородицы



Картинки с Успением Пресвятой Богородицы



Поздравления ко Дню Богородицы



Поздравления в картинках с Успением



Картинки с Успением Пресвятой Богородицы



Поздравления с Успением Богородицы



28 августа верующие отмечают Успение Пресвятой Богородицы