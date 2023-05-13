У День матері виражають свою любов та вдячність своїм мамам різними способами. Це може бути подарунок, квіти, вітальна листівка, спільний час з мамою. 24 Канал підготував найтепліші привітання у картинках з Днем матері.

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Картинки-привітання з Днем матері


З Днем матері / Фото Коралі.інфо


З Днем матері / Фото Коралі.інфо


З Днем матері / Фото Укранафтогазпрофспілка


З Днем матері / Фото Mi100.info


З Днем матері / Фото Ужгородська РДА


З Днем матері


З Днем матері


З Днем матері / Фото Vitannya.in