Картинки-привітання з Чистим четвергом: найкращі листівки для рідних
Чистий четвер – один з найголовніших днів Великого посту. Це свято символізує звільнення душі та тіла від бруду і гріховних помислів. У цей день важливо подбати не про чистоту дому, а про очищення від всього негативу.
У цей день відбулася Тайна вечеря, де Ісус Христос омив ноги своїм учням і був зраджений Юдою. Вважалося, що в Чистий четвер вода має цілющі властивості. Тепер у цей день віряни готуються до світлого свята Воскресіння Христового. 24 Канал підготував добірку привітань, які варто надіслати сьогодні близьким і друзям.
Важливо Чи потрібно купатися в Чистий четвер: історія цієї традиції і пояснення церкви
Картинки-привітання з Чистим четвергом 2023
Привітання з Чистим четвергом 2023 / Фото Pinterest
Картинки-привітання з Чистим четвергом / Фото Pinterest
Привітання з Чистим четвергом у картинках / Фото Pinterest
Картинки-привітання з Чистим четвергом 2023 / Фото Pinterest
Листівки з Чистим четвергом / Фото Pinterest
Листівки з Чистим четвергом 2023 / Фото Pinterest
Листівки з Чистим четвергом / Фото Pinterest
Картинки-привітання з Чистим четвергом / Фото Pinterest