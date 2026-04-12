Календар свят на другий місяць весни 2026: чи буде додатковий вихідний на Великдень

Квітень – другий місяць весни, під час якого українці відзначатимуть чимало свят. Водночас люди матимуть змогу вдосталь відпочити.

Календар свят на квітень 2026

1 квітня – День сміху.

2 квітня – Всесвітній день поширення інформації про проблему аутизму та Міжнародний день дитячої книги.

4 квітня – Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки, Міжнародний день інтернету та День вебмайстра.

6 квітня – День геолога та День працівника слідчих органів.

7 квітня – Всесвітній день здоров'я.

8 квітня – Міжнародний день ромів.

11 квітня – Міжнародний день звільнення в'язнів фашистських концтаборів.

12 квітня – Великдень, День працівників ракетно-космічної галузі України та Всесвітній день авіації й космонавтики.

15 квітня – День кримінального розшуку.

17 квітня – День пожежної охорони.

18 квітня – Міжнародний день пам'ятників і видатних місць, День пам'ятників історії та культури й День довкілля.

20 квітня – Міжнародний день секретаря.

23 квітня – Всесвітній день книги та авторського права і Всеукраїнський день психолога.

26 квітня – Всесвітній день інтелектуальної власності та Міжнародний день пам'яті жертв радіаційних аварій і катастроф.

28 квітня – Всесвітній день охорони праці.

29 квітня – Міжнародний день танцю.

Коли українці відпочиватимуть у квітні 2026?