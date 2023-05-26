Коли краще саджати фрукти у червні: календар для робіт зі сприятливими датами
26 травня 2023, 10:02Читать новость на русском
Організувати роботу в саду допоможе посівний календар. Він підкаже найбільш сприятливі дні для посадки рослин. Посівний календар на червень для робіт у саду – читайте далі.
У теплу пору хочеться наповнити свій сад максимальною кількістю різноманітних фруктів. Але коли саджати – стає питанням. 24 Канал підкаже посівний календар для робіт в саду на червень 2023 року.
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Посівний календар для посадки фруктів
- Оптимальними датами для посадки яблук буде 6, 7, 14, 15, 16 червня.
- Грушу та айву краще саджати 1, 6, 7, 27, 28 червня.
- Персики, абрикоси, вишню, сливу, радять садити 1, 14, 15, 16, 27, 28 червня.
- Черешню рекомендується висаджувати 14, 15, 16, 22, 23 червня, тоді як суницю та полуницю – 19, 20, 21 червня.
- Фахівці радять садити смородину 2, 3, 6, 7, 10, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30 червня.
- Врожайними днями для малини будуть 2, 3, 19, 20, 21, 29, 30 червня, а для винограду – 1, 2, 3, 27, 28, 29, 30 червня.
Найкращі дати для садових робіт у червні
- Поливаємо фрукти 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 24, 25, 29, 30 червня
- Рослини краще пересаджувати 1, 2, 3, 4, 19, 20, 25, 26, 30 червня.
- Займатись обрізанням рослин радять 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 червня.
- Прополюємо рослини та видаляємо бур'яни 1, 2, 3, 5, 6, 7, 30 червня.
- Боротись з хворобами та шкідниками варто 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20 червня.
- Добрива рекомендується вносити 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 24, 25, 30 червня.
- Будь-які дії з кореневою системою рослин проводимо 1, 2, 3, 5, 6, 7, 30 червня.