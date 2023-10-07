Як і де правильно зберігати кабачки на зиму: 7 способів

Кабачки можуть зберігати свіжість і корисні властивості близько 6 місяців. Однак, за умови, якщо правильно підібрали місце зберігання.

Найкраще зберігаються кабачки, які мають товсту і щільну шкірку, а ще дрібне насіння. Молоді довго не простоять.

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Як зберігати кабачки на зиму

Є кілька способів зберігання кабачків на зиму. Найефективнішим вважають підвішування овочів в сітках або в капронових панчохах. Таким чином зберігають свіжість до 4 місяців.

Можна розкласти в один ряд на дощечках з дотриманням безпечної відстані. Аби зберегти кабачки свіжими, треба розставити їх плодоніжками вгору. Окрім того, дошки застелити соломою. Також кожен овоч можна загорнути в папір, тканину чи газету, щоб захистити від протягу.

Зберігати кабачки можна не лише у свіжому, а у й замороженому, сушеному або в'яленому вигляді.

До речі, саме під час сушіння зберігаються абсолютно всі корисні властивості. Таким способом можна зберігати будь-які сорти кабачків. Втім, ідеальними для сушіння є дрібні і середні овочі.

Деякий час кабачки можна зберігати і при кімнатній температурі. Розкладіть їх у паперові пакети або загорніть й поставте у темне сухе місце.

Якщо ж у будинку є підвал або льох, розмістіть кабачки саме там. Розкладіть їх у ящики, на стелажі, у коробки або просто на рівну поверхню. Не притуляйте одне до одного. Також якщо овочі розкладені на дошках в один ряд, бажано 1 раз за 7 днів перевертати їх на інший бік.

У холодильнику кабачки можуть зберігатися близько двох тижнів. Через підвищену вологість починається процес гниття.

Ще один популярний спосіб зберігання – замороження. Наріжте кабачки кубиками або кружечками, порційно розкладіть по пакетиках і розмістіть у морозильній камері.

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Як зберігати кабачки / Shutterstock