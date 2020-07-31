35-річна бразильська супермодель Ізабель Гулар неабияк вражає своїми бездоганними формами. Модель часто публікує спокусливі світлини, на яких хизується стрункою фігурою. В останній фотосесії Ізабель Гулар продемонструвала довгі та засмаглі ноги.

Зваблива бразильська модель добре знається на стилі, вміє невимушено позувати та вражати прихильників своїм ідеальним тілом. Нову фотосесію Ізабель Гулар опублікувала у своєму інстаграмі.

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Супермодель зі світовим ім'ям постала в білій трендовій футболці з підплечниками та в ультракоротких джинсових шортах Alexandr Wang.

Манекенниця продемонструвала новий дизайн брендових шортів, які спереду виглядають, ніби із зав’язаною джинсовою курткою. Образ Ізабель Гулар доповнила жовтою сумкою та сонцезахисними окулярами з жовтою оправою. Свої худорляві ноги модель підкреслила білими босоніжками.

Для завершення образу модель одягнула золотий браслет, масивну каблучку, а довге хвилясте волосся залишила розпущеним.

"Ангел" Victoria's Secret спокусливо продемонструвала свої сідниці та ноги, опублікувавши два окремих дописи.