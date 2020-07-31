35-летняя бразильская супермодель Изабель Гулар изрядно поражает своими безупречными формами. Модель часто публикует соблазнительные фотографии, на которых щеголяет стройной фигурой. В последней фотосессии Изабель Гулар продемонстрировала длинные и загорелые ноги.

Обольстительная бразильская модель хорошо разбирается в стиле, умеет непринужденно позировать и поражать поклонников своим идеальным телом. Новую фотосессию Гулар опубликовала в своем Инстаграме.

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Супермодель с мировым именем появилась в белой трендовой футболке с подплечниками и в ультракоротких джинсовых шортах Alexandr Wang.

Манекенщица продемонстрировала новый дизайн брендовых шорт, которые спереди выглядят, будто со завязанной джинсовой курткой. Образ Гулар дополнила желтой сумкой и солнцезащитными очками в желтой оправе. Свои худые ноги модель подчеркнула белыми босоножками.

Для завершения образа модель надела золотой браслет, массивное кольцо, а длинные волнистые волосы оставила распущенными.

Ангел "Victoria's Secret соблазнительно продемонстрировала свои ягодицы и ноги, опубликовав два отдельных поста.