Радниця американського президента Дональда Трампа Іванка з нагоди Дня доньки поділилася серією світлин своєї донечки Арабелли.

Іванка Трамп неодноразово показувала любов до совїх дітей. Вона обожнює їх і намагається приділяти їм якомога більше часу. Оскільки у США святкують День доньки, то знаменита матуся вирішила не втрачати можливості і поділилася з багатомільйонною аудиторією прихильників цілою серією світлин маленької Арабелли.

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Іванка ніколи не приховувала безмежну любов до своїх нащадків. Вона неодноразово поставала разом із донькою та синами перед публікою. Часто знамениту американську сім'ю можна побачити на офіційних та громадських подіях. Вони радо спілкуються із присутніми. Діти щасливі у такі миті, адже у батьків насичений робочий графік і не завжди вдається побути усім разом, а так можна чудово провести час та насолодитися компанією сім'ї. Звісно, що жодна спільна світлина не залишається без уваги прихильників Трамп.

Так, фото 9-річної дівчинки з'явилися на особистій сторінці Іванки в інстаграмі. У дописі Трамп зазначила, що День доньки вони святкують щодня. У підбірці можна побачити Арабеллу у різному віці. Вона мила та красива, дуже схожа на маму.

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