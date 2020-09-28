Советник американского президента Дональда Трампа Иванка по случаю Дня дочери поделилась серией фотографий своей дочери Арабеллы.

Иванка Трамп неоднократно показывала любовь к своим детям. Она обожает их и старается уделять им как можно больше времени. Поскольку в США празднуют День дочери, то знаменитая мамочка решила не терять возможности и поделилась с многомиллионной аудиторией поклонников целой серией снимков маленькой Арабеллы.

Читайте также В тренче и белых брюках: Иванка Трамп показала простой и стильный образ – фото

Иванка никогда не скрывала безграничную любовь к своим потомкам. Она неоднократно представала вместе с дочерью и сыновьями перед публикой. Часто знаменитую американскую семью можно увидеть на официальных и общественных событиях. Они с радостью общаются с присутствующими. Дети счастливы в такие моменты, ведь у родителей насыщенный рабочий график и не всегда удается побыть всем вместе, а так можно прекрасно провести время и насладиться компанией семьи. Конечно, что ни одна совместная фотография не остается без внимания сторонников Трамп.

Так, фото 9-летней девочки появились на личной странице Иванки в инстаграме. В заметке Трамп отметила, что День дочери они празднуют ежедневно. В подборке можно увидеть Арабеллу в разном возрасте. Она милая и красивая, очень похожа на маму.

Для просмотра фото листайте справа