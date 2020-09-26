Советник президента США Дональда Трампа Иванка в который раз продемонстрировала стильный образ для деловой поездки. Она соединила классический тренч с белыми брюками.

С наступлением осени погода становится все более прохладной. Поэтому из легких платьев и воздушных костюмов следует переходить на более теплые вещи. Дочь Дональда Трампа Иванка постоянно демонстрирует, как можно совместить простое платье так, чтобы оно выглядело стильно.

К слову В красно-бежевом комбинезоне и пальто: вариант осеннего образа от Иванки Трамп – фото

Фотографиями из деловой поездки Иванка Трамп поделилась на своей инстаграм-странице. В рамках предвыборной кампании она посетила Вайнону и Рочестер, штат Миннесота. Там она показала свой вариант осеннего образа.

Красивый осенний look Иванки Трамп

В новом аутфите Иванки, казалось бы, нет ничего лишнего. Женщина соединила бежевый классический тренч с белыми брюками со стрелками и коричневой водолазкой. Образ дополняют так же бежевые лакированные туфли-лодочки.

Теплый лаконичный наряд Иванка соединила с нюдовим макияжем на лице. Но, чтобы добавить яркой нотки look, она накрасила губы красной помадой.

Пандемия коронавируса не прекратилось, потому Трамп не забывает и о маске, которая тоже должна сочетаться с аутфитом. На этот раз Иванка выбрала голубую защитную маску с принтом.

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