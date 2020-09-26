Радниця президента Сполучених Штатів Дональда Трампа Іванка вкотре продемонструвала стильний образ для ділової поїздки. Вона поєднала класичний тренч з білими штанами.

Із настанням осені погода стає все більш прохолодною. Тому з легких суконь та повітряних костюмів слід переходити на тепліші речі. Донька Дональда Трампа Іванка невпринно демонструє, як можна поєднати просте вбрання так, щоб воно виглядало стильно.

До слова У червоно-бежевому комбінезоні та пальті: варіант осіннього образу від Іванки Трамп – фото

Світлинами з ділової поїздки Іванка Трамп поділилась на своїй інстаграм-сторінці. В межах передвиборної кампанії вона відвідала Вайнону і Рочестер, що в штаті Міннесота. Там вона показала свій варіант осіннього образу.

Гарний осінній look Іванки Трамп

У новому аутфіті Іванки, здавалося б, немає нічого зайвого. Жінка поєднала бежевий класичний тренч з білими штанами зі стрілками та коричневою водолазкою. Образ доповнюють так само бежеві лаковані туфлі-човники.

Тепле лаконічне вбрання Іванка поєднала з нюдовим макіяжем на обличчі. Але, щоб додати яскравої нотки look, вона нафарбувала губи червоною помадою.

Пандемія коронавірусу не припинилась, тому Трамп не забуває і про маску, яка теж має поєднуватися з аутфітом. Цього разу Іванка обрала блакитну захисну маску з принтом.

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