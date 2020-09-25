Радниця Дональда Трампа Іванка вкотре постала перед публікою у стильному вбранні. Дівчина обрала красивий осінній образ, який чудово підійде для прохолодної погоди.

Судячи з фотографій Трамп, які з'являються на її сторінці в інстаграмі, в США вже настала справжня осінь. Тепер для публічних виходів донька американського президента обирає не легкі сукні, а розкішні пальта.

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Осінній look Іванки Трамп

Іванка активно диктує тренди прихильницям. Вона показує речі, які будуть актуальні у цьому сезоні та демонструє цікаві варіанти їх поєднання. Зокрема, для візиту до Midwest Manufacturing, що розташований у самому серці Вісконсіна, радниця глави США обрала комбінезон, низ якого був червоним, а верх – червоно-бежевим. Look красуня доповнила пальтом в тон комбінезону, а струнку талію підкреслила за допомогою поясу.

Тепле та елегантне вбрання Іванка поєднала з замшевими туфлями-човниками бежевого кольору на підборах. Довге біляве волосся вона вклала в легкі локони, а на обличчі зробила виразний макіяж. Трамп нафарбувала вії чорною тушшю, а губи – нюдовою матовою помадою.

Оскільки пандемія COVID-19 досі триває, а США посідають перше місце за кількістю хворих, то Трамп завершила свій аутфіт стильною захисною макою з леопардовим принтом. Вона зняла її на час виступу.

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