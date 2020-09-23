Радниця президента США Іванка Трамп вкотре постала перед публікою у рамках передвиборчої кампанії. Захід відбувся осіннього вечора, тому дівчина обрала тепле осіннє вбрання, яким зачарувала присутніх.

На офіційній сторінці в інстаграмі Іванка вкотре поширила серію світлин із події, що відбулася в рамках передвиборчої кампанії, яку провадить Дональд Трамп. Він разом із командою, зокрема донькою та радницею Іванкою, відвідав Пітсбург, штат Пенсильванія.

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Осінній look Іванки Трамп

Без уваги не залишився аутфіт Трамп. Вона постала перед публікою і камерами у красивій червоній сукні довжини міді. Оскільки подія відбулася ввечері і погода була досить прохолодною, то Іванка поверх сукні одягнула розкішне осіннє пальто світлого кольору. Такий look дівчина поєднала із бежевими туфлями-човниками на підборах.

Довге біляве волосся радниця Дональда Трампа вклала рівно, а на обличчі зробила ефектний макіяж з акцентом на очах. Завершила елегантний образ білою сумочкою, яку тримала у руці, та золотими сережками.

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Також на заході можна було побачити чоловіка Іванки Джареда Кушнера та дітей знаменитого подружжя. Усі вони виглядали ефектно та вразили публіку.