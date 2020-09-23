Советник президента США Иванка Трамп в очередной раз предстала перед публикой в рамках предвыборной кампании. Мероприятие состоялось осенним вечером, поэтому девушка выбрала теплый осенний наряд, которым очаровала присутствующих.

На официальной странице в Инстаграме Иванка в очередной раз опубликовала серию фотографий с события, которое состоялось в рамках предвыборной кампании, которую проводит Дональд Трамп. Он вместе с командой, в частности дочерью и советницей Иванкой, посетил Питсбург, штат Пенсильвания.

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Осенний look Иванки Трамп

Без внимания не остался аутфит Трамп. Она предстала перед публикой и камерами в красивом красном платье длины миди. Поскольку событие произошло вечером и погода была довольно прохладной, то Иванка поверх платья надела роскошное осеннее пальто светлого цвета. Такой look девушка соединила с бежевыми туфлями-лодочками на каблуке.

Длинные белокурые волосы советница Дональда Трампа уложила ровно, а на лице сделала эффектный макияж с акцентом на глазах. Завершила елеганиний образ белой сумочкой, которую держала в руке, и золотыми серьгами.

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Также на мероприятии можно было увидеть мужа Иванки Джареда Кушнера и детей знаменитой четы. Все они выглядели эффектно и поразили публику.