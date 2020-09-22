Советник американского президента Иванка Трамп раз поразила поклонников безупречным аутфитом. Она предстала перед публикой в красивой юбки и блузке, которые дополнила красивой дизайнерской маской.

Иванка Трамп активно диктует тренды модницам в разных уголках мира. Она каждый раз предстает перед общественностью в различных элегантных нарядах. На этот раз дочь Дональда Трампа побывала на экскурсии в Джорджийском центре адвокации детей в Атланте, где предстала в роскошном наряде.

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Трамп приехала для того, чтобы осветить усилия администрации по защите жертв торговли людьми. Конечно, внимание также привлек ее внешний вид.

Элегантный look Иванки Трамп

Как всегда, советник американского президента выглядела не только элегантно, но и стильно. Она надела строгую черную рубашку, которую объединила с красивой голубой юбкой длины миди. Такой наряд знаменитость дополнила бежевыми туфлями-лодочками на каблуках.

Волосы Иванка уложила ровно, а на лице сделала легкий макияж, накрасив ресницы тушью. Поскольку в мире до сих пор продолжается эпидемия коронавируса, то девушка не появляется на публике без защитной маски на лице. На этот раз она выбрала стильную черную маску с цветочным принтом в тон юбке.



Иванка Трамп в голубой юбке и черной блузке / Фото Getty Images



Иванка Трамп в дизайнерской защитной маске / Фото Getty Images