Советник американского президента Иванка Трамп в очередной раз предстала перед публикой в элегантном наряде. Она очаровала внешним видом во время рабочей встречи в кубинской пекарне La Segunda.

Иванка поделилась серией фотографий с поездки на личной странице в инстаграме. Она показала, что происходило в пекарне, а также похвасталась стильным и очень нежным образом.

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В рамках предвыборной кампании дочь Дональда Трампа посетила Солнечный штат. Там девушка побывала в кубинской пекарни La Segunda, которая принадлежала семье с момента ее создания в 1915 году. Также Иванка узнала, как готовить кубинский хлеб.

Образ Иванки Трамп

Для такой поездки советница Трампа выбрала красивое голубое платье длины миди с белыми узорами. Наряд имел объемные рукава, что придавало ему женственности. Look Трамп соединила с бежевыми босоножками на каблуках.

Поскольку в мире до сих пор продолжается эпидемия коронавируса, то Иванка не появляется на публике без защитной маски на лице. Она всегда выбирает красивые дизайнерские маски с изысканной отделкой или принтом. На этот раз это была маска в тон платью и украшенная жемчугом.

Белокурые волосы девушка уложила ровно, а на лице сделала макияж с акцентом на глазах. Как всегда, она улыбалась и вызвала только положительные эмоции.

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