Радниця американського президента Іванка Трамп вкотре постала перед публікою в елегантному вбранні. Вона зачарувала зовнішнім виглядом під час робочої зустрічі у кубинській пекарні La Segunda.

Іванка поділилася серією світлин з поїздки на особистій сторінці в інстаграмі. Вона показала, що відбувалося у пекарні, а також похизувалася стильним та надзвичайно ніжним образом.

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У рамках передвиборчої кампанії донька Дональда Трампа відвідала Сонячний штат – Флориду. Там дівчина побувала у кубинській пекарні La Segunda, яка належала сім'ї з часу її створення у 1915 році. Також Іванка дізналася, як готувати кубинський хліб.

Образ Іванки Трамп

Для такої поїздки радниця Трампа обрала красиву блакитну сукню довжини міді з білими візерунками. Вбрання мало об'ємні рукави, що додало йому жіночності. Look Трамп поєднала із бежевими босоніжками на підборах.

Оскільки у світі досі триває пандемія коронавірусу, то Іванка не з'являється на публіці без захисної маски на обличчі. Вона завжди обирає красиві дизайнерські маски із вишуканим оздобленням чи принтом. Цього разу це була маска в тон сукні та прикрашена перлинками.

Біляве волосся дівчина вклала рівно, а на обличчі зробила макіяж з акцентом на очах. Як завжди, вона усміхалася та викликала лише позитивні емоції.

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