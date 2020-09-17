Радниця американського президента Іванка Трамп вкотре зачарувала мережу красивим образом. Вона постала перед публікою у білосніжній сукні та похизувалася витонченою фігурою.

Іванка Трамп незмінно вражає публіку елегантними аутфітами. Під час робочих поїздок та офіційних зустрічей донька Дональда Трампа постає у красивих сукнях, диктуючи тренди модницям у різних куточках світу. На особистій інстаграм-сторінці вона опублікувала серію фото із поїздки у рамках передвиборчої кампанії.

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Днями Іванка відвідала штат Арізона. Вона побувала у штаб-квартирі Latinos For Trump, де зустрілася з губернатором Арізони Дагом Дьюсом. Також радниця Трампа була учасницею круглого столу.

Ніжний look Іванки Трамп

Для офіційної зустрічі красуня обрала ніжний та жіночний образ. Вона постала перед публікою у білосніжній сукні довжини міді. Акцентами такого вбрання стали квадратний виріз, рукава-ліхтарики, металеві ґудзики на манжетах, баска та плетений пояс. Сукня гарно підкреслила винончену фігуру Іванки. Такий look створив колумбійський дизайнер Johann Ortiz і його вартість становить 1250 доларів.

Вбрання дівчина поєднала із золотими босоніжками і доповнила ауфіт довгими сережками. Оскільки пандемія коронавірусу досі триває, то Трамп не забула і про стильну захисну маску. Довге біляве волосся вона вклала в легкі локони, а на обличчі зробила макіяж з темними тінями на повіках.

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