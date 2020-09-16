У сукні м'ятного кольору: Іванка Трамп підкорила бездоганним образом – фото
Радниця американського президента Іванка Трамп вкотре підкорила публіку вишуканим вбранням. Вона відвідала офіційну церемонію у бездоганній сукні м'ятного кольору.
Днями на Південній галявині Білого дому відбулася офіційна церемонія з нагоди підписання документу про нормалізацію відносин між Ізраїлем і двома арабськими країнами – Бахрейном і Об'єднаними Арабськими Еміратами. В заході взяв участь президент США Дональд Трамп та представники Ізраїля, ОАЕ і Бахрейна.
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На урочисту подію також прибула донька американського президента Іванка Трамп. Вона приїхала у Білий дім разом із чоловіком Джаредом Кушнером та зачарувала усіх присутніх бездоганним зовнішнім виглядом.
Стильний look Іванки Трамп
Красуня постала перед публікою у надзвичайно ніжному образі. Для офіційної події дівчина обрала сукню м'ятного кольору довжини міді. Вбрання мало об'ємні рукави, що додало йому вишуканості, а аутфіту Трамп –жіночності. Іванка поєднала look із білими туфлями-човниками на підборах.
Радниця Дональда Трампа завершила образ сережками-кільцями. Розкішне волосся вона вклала у легкі локони, а на обличчі зробила ніжний макіяж з акцентом на очах та нюдовою помадою на губах.
Іванка Трамп у бездоганній м'ятній сукні / Instagram / @ivankatrump
Іванка, як завжди, виглядала бездоганно. Поруч із коханим вона лагідно усміхалася та насолоджувалася теплим сонячним днем у компанії державних діячів.
Іванка Трамп на офіційній зустрічі / Фото Getty Images