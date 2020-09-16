Радниця американського президента Іванка Трамп вкотре підкорила публіку вишуканим вбранням. Вона відвідала офіційну церемонію у бездоганній сукні м'ятного кольору.

Днями на Південній галявині Білого дому відбулася офіційна церемонія з нагоди підписання документу про нормалізацію відносин між Ізраїлем і двома арабськими країнами – Бахрейном і Об'єднаними Арабськими Еміратами. В заході взяв участь президент США Дональд Трамп та представники Ізраїля, ОАЕ і Бахрейна.

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На урочисту подію також прибула донька американського президента Іванка Трамп. Вона приїхала у Білий дім разом із чоловіком Джаредом Кушнером та зачарувала усіх присутніх бездоганним зовнішнім виглядом.

Стильний look Іванки Трамп

Красуня постала перед публікою у надзвичайно ніжному образі. Для офіційної події дівчина обрала сукню м'ятного кольору довжини міді. Вбрання мало об'ємні рукави, що додало йому вишуканості, а аутфіту Трамп –жіночності. Іванка поєднала look із білими туфлями-човниками на підборах.

Радниця Дональда Трампа завершила образ сережками-кільцями. Розкішне волосся вона вклала у легкі локони, а на обличчі зробила ніжний макіяж з акцентом на очах та нюдовою помадою на губах.



Іванка Трамп у бездоганній м'ятній сукні / Instagram / @ivankatrump

Іванка, як завжди, виглядала бездоганно. Поруч із коханим вона лагідно усміхалася та насолоджувалася теплим сонячним днем у компанії державних діячів.